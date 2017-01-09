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Марка белья Serge превратилась в «Трусiк»

9 Января 2017 kaktutzhit.by 116 0 Байнет Бизнес Компании
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Про марку белорусского белья Serge пару лет ходили разные слухи – то банкрот, то не банкрот. К тому же, закрылся большой магазин Serge в «Столице». Недавно руководитель компании Serge Сергей Атрощенко рассказал радио «Свабода», что будет с маркой. Если коротко, Атрощенко зарегистрировал новое предприятие, которое тоже будет заниматься бельем, чтобы освободиться от обязательств, которые были у Serge.

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Сергей Атрощенко: «Нужно отличать слово «банкротство» и сам институт банкротства – то есть нормы законодательства и разные процедуры, когда фирма в силу обстоятельств дошла до кризисного состояния. В Беларуси это все пока в новинку, а вот, скажем, новоизбранный президент США Дональд Трамп банкротил свои предприятия четыре раза, и это абсолютно нормальное явление в мире.

Serge стала заложником внешних обстоятельств: fashion-рынок обвалился, и практически во всем среднеценовом сегменте продажи упали. Что стояло на весах? Либо реальное банкротство и люди на улице, либо реорганизация, при которой рабочий коллектив переходит на новое предприятие. То есть выбор был между тем, чтобы закрыться и не работать, и тем, чтобы начать реорганизацию.

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В результате появилось новое предприятие, свободное от обязательств старого. Нормальная всемирная практика, просто у нас пока не адаптированная. В этом смысле Serge, возможно, стала пионером, отсюда и повышенное внимание. (…) Мы стабильно работаем и понемногу восстанавливаем штат: на данный момент у нас уже больше 300 человек. А на протяжении двух лет количество будет доведено до 700, как у нас было до кризиса.

Каждый месяц мы открываем новый магазин. Надеюсь, в нового году тенденция сохранится. Раз в две недели выходит новая коллекция. Компания «Серж-Фешн» подала регистрацию на новый бренд «Трусік». «Трусік» – это игра слов между нашим белорусским зайцем и элементом нижнего белья. Ждем, когда бренд будет зарегистрирован, тогда начнем активное продвижение.

В целом потребители особенно ничего не почувствовали, разве что некоторое уменьшение количества магазинов. Но на протяжении 2017 года фирменная сеть будет восстановлена по всей Беларуси в полном объеме. Ситуация нормализуется, в целом для нас дальнейшая стратегия понятна». 

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