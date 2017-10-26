Mark Formelle решила помочь убежищу для женщин, но получила обвинения в "очередном пиар-ходе" от феминисток

Компания Mark Formelle подписала договор с общественным объединением "Радислава" о систематической финансовой помощи организации, в частности - убежищу для женщин и их детей, пострадавших от насилия.



Marketing.by расспросил у руководителя отдела маркетинга Mark Formelle Светланы Климович, как возникла идея о сотрудничестве:

- Мы благотворительностью занимаемся давно, но стараемся не афишировать, так как это адресная помощь, которую хочется оказывать людям. Недавно, когда искали ,кому адресно оказать помощь, увидели пост художницы Ники Сандрос, которая начала проводить арт-терапию с женщинами, пострадавшими от насилия. И таким образом через Нику мы вышили на ОО "Радислава". Встретились, поговорили и убедились, что помощь действительно будет оказана адресно. Поняли, что проблема существует и количество женщин, которые обращаются за помощью, растет. И удивились тому ,что в Беларуси до сих пор объединению "Радислава" никто такую помощь не предлагал. Мы решили стать первыми.

Соглашение о сотрудничестве между Mark Formelle и ОО "Радислава" заключено на 9 месяцев, и предполагает как финансовую помощь, так и трудоустройство женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию:

- У нас есть хороший ресурс по трудоустройству. На производство в Заславле могут приезжать женщины из Минска, которые находятся в убежище. Женщины со всей республики также могут к нам обращаться, так как у нас 12 швейных производств по стране, а также огромное количество магазинов. Главное, чтобы было желание изменить свою жизнь и найти работу - тогда мы сможем помочь, - рассказала Светлана Климович.

Что касается финансовой помощи, то она будет использована на эти цели:

1. открытие психотерапевтической группы для пожилых женщин, пострадавших от насилия;

2. запуск ежемесячные тренинги по Wen-Do в Беларуси - самообороне и ассертивности для женщин и девочек;

3. предоставление женщинам, пострадавшим от насилия, юридической помощи и участия адвоката в суде.

Интересно, что в свое время "Радислава" подписывала письмо в адрес Mark Formelle с просьбой прекратить использование рекламы, которая, по мнению феминистических организаций, являлась сексисткой. Об этом руководство общественного объединения проинформировало Mark Formelle еще на первой встрече перед началом сотрудничества, но этот факт не помешал заключению соглашения о помощи:

"Мы понимаем, что найти бизнес-партнера-единомышленника, разделяющего феминистские ценности, в Беларуси пока сложно. Но мы верим в изменения и синергию, которые рождает такое партнерство!" - написано в новости ОО "Радислава" на Facebook.





Начало сотрудничества феминистической общественной организации с Mark Formelle не всеми было оценено однозначно позитивно. Видимо, это стало причиной написания эмоционального поста художницой Никой Сандрос о том, что не стоит смешивать "в одну кучу трусы и реальную помощь конкретным страдающим людям":

"Ольга, директор шелтера, поддерживает мнение фемин и даже подписывала петицию против МФ и этот факт не помешал компании оказывать помощь женщинам. Наверное потому, что ВЗРОСЛЫЕ и делающие какое-то дело люди понимают ценность слов, денег, действий и жизни. Пока Ольга открывает дверь дома перед синими, перепуганными, изуродованными женщинами и их детьми - мне чхать на то, что она думает о сексизме. Пока МФ действуют как люди с сердцем и душой - мне все равно какие трусы на их рекламе. (Трусы, кстати, отличные)"

После этого свою оценку ситуации опубликовала НГО "Центр по продвижению прав женщин - Её права", назвав готовность Mark Formelle помогать женщинам "лишь очередным пиар-ходом":

"Увидев новость о партнёрстве между Mark Formelle и ОО "Радислава", мы обрадовались тому, что всё большее количество бизнес-структур начинает осознавать свою роль в формировании важных ценностей в обществе, в понимании своих ошибок и в том, что они могут сделать для исправления этих ошибок, да и в целом для того, чтобы сделать мир вокруг лучше.

Однако к нашему большому разочарованию, после недружелюбного поста в социальной сети художницы Ники Сандрос cтало понятно, то мы сделали крайне поспешные выводы. Мы с грустью осознаём, что финансирование про-феминистской организации (а «Радислава» себя так позиционирует) данной коммерческой компанией является лишь очередным пиар-ходом, одной из целей которого является новый раунд оскорблений как в сторону нашего Центра, так и других организаций и феминисток".