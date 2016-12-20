МАРиТ предупредил: рекламировать самогонные аппараты нельзя

Министерство антимонопольного регулирования и развития отреагировало на публикацию в газете «Советская Белоруссия» о продаже через интернет самогонных аппаратов, опубликовав на своем сайте информацию о том, как будет расцениваться реклама самогонных аппаратов.







"...Было установлено, что в сети интернет размещается (распространяется) реклама аппаратов, предназначенных для очищения воды методом дистилляции (дистилляторов). При этом в рекламе содержится информация, что данные аппараты предназначены для самогоноварения.

Законодательство Республики Беларусь не содержит запрета на продажу аппаратов, предназначенных для очищения воды методом дистилляции (дистилляторов), их хранение с целью сбыта.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 12.43 КоАП Республики Беларусь за изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо изготовление или хранение физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти литров, полуфабрикатов для их изготовления (браги) более тридцати литров влекут наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.



Таким образом, из приведенной статьи КоАП Республики Беларусь следует, что изготовление самогона является запрещенным видом деятельности.



Реклама аппаратов, предназначенных для очищения воды методом дистилляции (дистилляторов), не запрещена законодательством. Однако, указание в рекламе таких аппаратов информации о возможности их использования для изготовления самогона (в том числе указание в качестве наименования «самогонный аппарат») нарушает следующие требования Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе» (далее – Закон о рекламе):



абзаца второго пункта 8 статьи 10 Закона о рекламе, согласно которому реклама не должна поощрять, пропагандировать культ насилия и жестокости или побуждать к насилию, жестокости, опасным действиям, способным нанести вред здоровью граждан, имуществу государства, организаций или граждан либо угрожающим их безопасности, и иным действиям, нарушающим законодательство;

абзаца второго пункта 10 статьи 10 Закона о рекламе, согласно которому не допускается реклама товаров, запрещенных к производству и (или) реализации в соответствии с законодательством, или деятельности, осуществление которой запрещено законодательством.

В соответствии со статьей 2 Закона о рекламе реклама, при производстве и (или) размещении (распространении) которой допущены нарушения законодательства, является ненадлежащей и в силу пункта 5 статьи 26 Закона о рекламе не допускается.



Министерство антимонопольного регулирования и торговли ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что в случаях выявления нарушений приведенных норм Закона о рекламе субъекты рекламной деятельности, размещающие (распространяющие) ненадлежащую рекламу аппаратов, предназначенных для очищения воды методом дистилляции (дистилляторов), будут привлечены к административной ответственности.



Нарушение приведенных норм Закона о рекламе влечет административную ответственность по части 1 статьи 12.15 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере: для физических лиц – от 105 до 630 рублей, для индивидуального предпринимателя – от 210 до 420 рублей, для юридических лиц – от 420 до 1 050 рублей".