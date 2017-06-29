Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Maps.me запустил рекламу в поиске на картах

29 Июня 2017 marketing.by 32 0 Компании Нестандарт
Поделиться

Картографический сервис Maps.me запустил платформу для продвижения малого и среднего бизнеса, с помощью которой компании смогут делать свои точки на картах более заметными для пользователя. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Mail.Ru Group, которой принадлежит сервис.

Maps.me будет автоматически генерировать объявления на основе данных о расположенных на карте заведениях. Такие точки будут выделяться звёздочкой при отображении результатов поиска. В рекламе появится контактная информация заведения, причём объявления будут доступны даже если подключение к интернету отсутствует.

Компании смогут приобрести рекламу на месяц, три месяца, полгода или год. На старте проекта будет доступен только один тариф — от двух тысяч рублей в месяц, на который во время запуска действует 50-процентная скидка.

Платформа одновременно запускается во всех странах, где работает сервис. Количество пользователей Maps.me не раскрывается, однако известно, что 9% аудитории находится в России, 46% — в других странах Европы, 19% в Азии, 15% в Южной и Северной Америке, остальные 11% — на Ближнем Востоке, в Африке и Океании.

Поделиться

Вакансии

Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи Специалист по работе с видео требуется в агентство Vondel
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Рекламисты сварили новогодний эль для рекламистов
Обсуждение:
Читайте также:
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
«ВКонтакте» запускает биржу видеороликов
Coca-Cola запустила крупнейшую сэмплинг-кампанию
Дизайнеры разработали эмблемы замков Беларуси для привлечения туристов