Maps.me запустил рекламу в поиске на картах

Картографический сервис Maps.me запустил платформу для продвижения малого и среднего бизнеса, с помощью которой компании смогут делать свои точки на картах более заметными для пользователя. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Mail.Ru Group, которой принадлежит сервис.

Maps.me будет автоматически генерировать объявления на основе данных о расположенных на карте заведениях. Такие точки будут выделяться звёздочкой при отображении результатов поиска. В рекламе появится контактная информация заведения, причём объявления будут доступны даже если подключение к интернету отсутствует.

Компании смогут приобрести рекламу на месяц, три месяца, полгода или год. На старте проекта будет доступен только один тариф — от двух тысяч рублей в месяц, на который во время запуска действует 50-процентная скидка.

Платформа одновременно запускается во всех странах, где работает сервис. Количество пользователей Maps.me не раскрывается, однако известно, что 9% аудитории находится в России, 46% — в других странах Европы, 19% в Азии, 15% в Южной и Северной Америке, остальные 11% — на Ближнем Востоке, в Африке и Океании.