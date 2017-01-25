Макароны с ягодами разрабатывают в Гродненском аграрном университете

Макароны с добавлением смесей из натуральных ингредиентов разрабатывают ученые Гродненского аграрного университета.

На кафедре технологии хранения и переработки растительного сырья тестируют макароны с клюквой, шиповником и черникой.

Использование при производстве макаронных изделий функциональных смесей из натуральных ингредиентов, например, рябины, шиповника или черники повышают пищевую ценность продукта, выступают в роли натурального красителя. Об этом рассказыается в сюжете телеканала «Гродно Плюс»:





Также ученые Гродненского аграрного университета ищут идеальную рецептуру пасты, которая будет не хуже итальянской.