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Макароны с ягодами разрабатывают в Гродненском аграрном университете

25 Января 2017 405 0 Бизнес Будущее Творчество Экономика
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Макароны с добавлением смесей из натуральных ингредиентов разрабатывают ученые Гродненского аграрного университета.

На кафедре технологии хранения и переработки растительного сырья тестируют макароны с клюквой, шиповником и черникой. 

Использование при производстве макаронных изделий функциональных смесей из натуральных ингредиентов, например, рябины, шиповника или черники повышают пищевую ценность продукта, выступают в роли натурального красителя. Об этом рассказыается в сюжете телеканала «Гродно Плюс»:


Также ученые Гродненского аграрного университета ищут идеальную рецептуру пасты, которая будет не хуже итальянской.

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