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#Любовь есть: «Брестский мясокомбинат» подарил Бресту новый арт-объект

31 Июля 2017 marketing.by 21 0 Компании Креатив
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29 июля «Брестский мясокомбинат» вместе с жителями и гостями города отмечал День Рождения Бреста и преподнес городу необычный подарок: на пешеходной Советской появился уникальный арт-объект #Любовь есть. Теперь каждый житель и гость Бреста знает, где искать любовь в городе.

Арт-объект «Любовь есть» — это металлический хештег длиной 8 метров, который органично дополнил городскую среду Бреста. Его установили на главной исторической улице города — Советской — у Выставочного зала. Новый городской арт-объект напоминает каждому прохожему о самом прекрасном чувстве на земле.

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Скульптура «Любовь есть» выросла из идеи сотрудников «Брестского мясокомбината» сделать что-то запоминающееся для любимого города, его гостей и жителей на День рождения Бреста.

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«Брестский мясокомбинат» — это бренд, который старается приносить пользу добрыми и правильными поступками. Сегодняшний мир циничен, ему не хватает любви и заботы. Мы создали скульптуру «Любовь есть», чтобы поздравить Брест с Днем рождения и напомнить о добре. Возможно, так люди будут чаще вспоминать о том, что счастье — это любить и делать что-то во имя любви. Надеемся, арт-объект станет местом, куда будут приезжать на свадьбы и выпускные, а туристы делать на его фоне селфи для своих фотоотчетов о путешествиях» — рассказал Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга ОАО «Брестский мясокомбинат».

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