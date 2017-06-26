Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Луч» выпустил специальную серию часов для Вадима Галыгина

26 Июня 2017 43 0 PR Дизайн Другое
Поделиться

Поводом для создания часов послужила экспедиция на атомном ледоколе «50 лет Победы» на северный полюс, в которой Вадим примет участие, сообщили marketing.by на предприятии.

фото1.jpg


Часы выполнены на базе модели Пижон из новой коллекции «Эго». Сердцем часов служит механизм с автоподзаводом, за работой которого можно следить через прозрачную заднюю крышку.  Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, циферблат защищен устойчивым к появлению царапин выпуклым сапфировым стеклом.

Часы Галыгину.jpg

На самом циферблате изображен тот самый атомный ледокол, на борту которого часы «Луч» будут путешествовать вместе с Вадимом.
Поделиться

Вакансии

Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Специалист по работе с видео требуется в агентство Vondel
Материалы по теме:
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Промо-акция в Нью-Йорке: можно заказать передвижной туалет через интернет
Имиджевый фильм о беларуских тракторах получил гран-при на US International Film & Video Festival
Обсуждение:
Читайте также:
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
ENTER NET AV стал партнером Viber в Беларуси
Как сделать торговую стратегию эффективной для трейдера на рынке Форекс
Юбилейная «Народная Марка» открыла прием заявок