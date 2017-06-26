«Луч» выпустил специальную серию часов для Вадима Галыгина

Поводом для создания часов послужила экспедиция на атомном ледоколе «50 лет Победы» на северный полюс, в которой Вадим примет участие, сообщили marketing.by на предприятии.







Часы выполнены на базе модели Пижон из новой коллекции «Эго». Сердцем часов служит механизм с автоподзаводом, за работой которого можно следить через прозрачную заднюю крышку. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, циферблат защищен устойчивым к появлению царапин выпуклым сапфировым стеклом.На самом циферблате изображен тот самый атомный ледокол, на борту которого часы «Луч» будут путешествовать вместе с Вадимом.