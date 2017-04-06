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"Лидское пиво" собирается сделать свой квас международным брендом

6 Апреля 2017 573 0 Анализ рынков Бизнес Будущее Компании Тренды Экономика
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"Лидское пиво" на пресс-конференции поделились с журналистами итогами работы в 2016 году. Среди важных достижений, которые отметила компания, это ребрендинг и и переход на белорусскоязычную коммуникацию, а также рост популярности фестиваля хмеля, солода и воды LIDBEER.

В рамках ребрендинга ОАО «Лидское пиво» полностью обновило свой визуальный образ и коммуникацию с потребителями.

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Белорусский язык является основным на корпоративном сайте, присутствует в оформлении этикеток и коммуникации линейки «ЛІДСКАЕ» и крафтовой серии «Калекцыя Майстра». К пользователям социальных сетей и представителям СМИ компания также начала обращаться по-белорусски.

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Фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER привлёк более 100 000 гостей.

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За 2016 год в продуктовом портфеле компании появилось рекордное количество новинок – 10 сортов.

В прошлом году "Лидское пиво" на территории Беларуси реализовала 84 133 тысяч литров пива (107%), а доля компании среди белорусских производителей пива (с учетом импорта) выросла на 1,6% и составила 19,7%.

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«Благодаря слаженной работе команды «Лидского пива» нам удалось сохранить положительные темпы роста в условиях жёсткой конкуренции и нестабильности рынка.  В 2016 году мы продали 178 298 тысяч литров пива и напитков, в том числе с экспортом. В отношении 2017 года солидарны с аналитиками – локальный рынок будет стагнировать», – прокомментировал состояние рынка пива в Беларуси генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

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В категории «квас» «Лидское пиво» занимает стабильную позицию с долей на рынке 58,3%. По данным БГПП за январь-декабрь 2016 года в Беларуси было реализовано 50 801 тысяч литров кваса, из которых 29 639 тысяч литров – квас «Лидский».

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В 2016 году компания начала сотрудничество с крупными федеральными сетями  России. Темпы роста экспортируемого кваса составили 177,1%. В связи с этим ОАО «Лидское пиво» ставит перед собой амбициозную задачу – вывести квас в разряд международного бренда.

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