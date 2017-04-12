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«Лидское Пиво» представило четвертый новый сорт пива с начала года

12 Апреля 2017 77 0 Бизнес Компании
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11 апреля компания «Лидское пиво» представло уже четвертый за этот год новый сорт пива - American Black Ale (американский тёмный эль). Новинка пополнила крафти серию «Калекцыя Майстра». Презентация сорта состоялась в рамках полуфинала профессионального конкурса барменов LIDSKAE BEER MASTER.

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Фото lord_brevno

Отличительной особенностью нового сорта является богатая композиция хмелей и солодов. В American Black Ale использовались 4 вида пивоваренного солода и 4 вида хмеля, выращенные в Америке. Содержание алкоголя в новинке – не менее 5,5%. Массовая доля сухих веществ  13%.

American Black Ale из «Калекцыі Майстра» будет выпускаться в стеклянных бутылках тёмного цвета, объемом 0,33 л. и 0,5 л. Как и все представители крафтовой серии «Калекцыя Майстра» новый сорт сварен лимитированной партией  130 000 литров.

Напомним, что "Лидское пиво" в этом году - самый плодовитый на нишевые новинки производитель. До этого портфель продуктов компании обновился светлым вишнёвым пивом ЛІДСКАЕ® Kriek, пивным коктейлем ЛІДСКАЕ® Radler (со вкусами лимона и лайма с мятой), а также лагером МЕНСКАЕ 1067 - первым сортом из лимитированной серии, посвящённой 950-летию Минска.

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