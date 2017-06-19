16-го июня, в преддверии начала Каннского фестиваля, рекламное агентство Leo Burnett Kryn провело свой знаменитый Каннский прогноз. Участникам Каннского прогноза было предложено отсмотреть 25 кейсов и выбрать 8 работ, претендующих на главные награды Cannes Lions International Festival of Creativity 2017.





В этом году исполняется ровно 30 лет с тех пор, как Leo Burnett Worldwide впервые организовал это мероприятие. Первый прогноз состоялся в 1987 году под руководством креативного директора Leo Burnett Дональда Ганна, как тренинг для сотрудников. Сегодня кейсы для рила отбирает команда креативных директоров Leo Burnett под руководством Марка Татссела, главного креативного директора. Специалисты из Leo Burnett Worldwide целый год следят за развитием рекламной индустрии, отслеживают результаты международных и региональных фестивалей, чтобы составить подборку компаний и кейсов, у которых больше всего шансов получить награды самого престижного фестиваля рекламы IFC Cannes Lions.



Победитель Каннского прогноза традиционно будет назван по окончанию Каннского фестиваля. Победителю будет вручен специальный «Каннский приз». А пока официальное жюри Канн оценивает кейсы и выносит своей вердикт, мы предлагаем вам проверить свое интуицию и выбрать 8 лучших рекламных работ из рила Leo Burnett на ваш взгляд.









