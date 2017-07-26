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«Лаборатория Касперского» запустит бесплатный антивирус по всему миру

26 Июля 2017 marketing.by 17 0 Компании Технологии
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Основатель и генеральный директор лаборатории Евгений Касперский в своём блоге сообщил о глобальном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free.

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Отмечается, что работа над продуктом велась в течение полутора лет, испытания велись в России, Украине, Беларуси, Китае, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии. Теперь антивирус будет распространяться по миру постепенно: в первой волне запуска окажутся США, Канада, большая часть Азиатско-Тихоокеанского региона и Казахстан. Планируется, что к концу года антивирус будет доступен во всех странах.

Касперский сообщил, что бесплатный антивирус не конкурирует с платными версиями, в которых есть множество дополнительных функций. "Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender. Увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счёт расширения big data базы для технологий машинного обучения", — объясняет он. 

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