«Кубок бизнеса по футболу – 2017» завершился: сборная компании «Хёндэ АвтоГрад» стала лучшей корпоративной командой

Завершилось одно из самых главных спортивных событий для белорусского бизнеса – турнир по мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу 2017». В течение месяца 28 любительских команд сражались за звание лучшей корпоративной футбольной команды года. Победителем турнира стала корпоративная сборная компании «Хёндэ АвтоГрад», которая и получила это звание, а также главный трофей турнира.







«Кубок бизнеса» – это корпоративный турнир по мини-футболу. Его цель – популяризация здорового образа жизни, развитие корпоративной культуры компаний, а также укрепление взаимоотношений представителей бизнес-сообщества в Беларуси. Организатор турнира – коммуникационная компания GBS при поддержке Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В этом году турнир проводился уже во второй раз и организаторы отмечают, что к событию проявляют интерес не только представители белорусского бизнеса, но и все те, кто интересуется спортивной жизнью страны и развитием любительского футбола в Беларуси.



На протяжении месяца в турнире было сыграно 100 матчей, забито 700 голов, в играх приняли участие более 500 игроков. Игры проходили на искусственных полях Белорусской федерации футбола с профессиональным судейством, матчи обслуживали 14 арбитров, которые судят матчи Высшей и Первой лиг Чемпионата Беларуси по футболу. Главным судьей турнира стал главный специалист департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Иванович Чепа.



«Матчи любителей судить не намного легче, а где-то даже и сложнее, потому что игроки проявляют больше эмоций и встречаются некоторые моменты, которых нет в играх профессиональных команд, - отметил главный судья турнира. – И я бы не сказал, что уровень игроков разнится даже с игроками высшей и первой лиги Чемпионата Беларуси по мини-футболу. Сегодня, на полуфинальных матчах и матчах за первое и третье место игроки показывают достойный уровень футбола. Надеюсь, что с каждым годом турнир будет расти и расти, и со временем в «Кубке бизнеса по футболу» будут принимать участие футболисты самого высокого уровня».



За третье место в турнире любительских корпоративных команд соревновались «Слонимский мясокомбинат» и бобруйская команда «Легпромразвитие». Игровое время не выявило победителя матча и закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти со счетом 3:1 победила команда «Слонимский мясокомбинат» и завоевала бронзовые медали турнира. Победителями турнира, лучшей любительской корпоративной футбольной командой и обладателем Кубка бизнеса по футболу стала команда «Хёндэ АвтоГрад», которая в финальной игре была сильнее сборной «Фандока» - 4:2.



Победители «Кубка бизнеса по футболу» стали обладателями главного трофея соревнований – шестикилограммового стеклянного Кубка ручной работы. «Хёндэ АвтоГрад» также получили СПА-отдых в загородном клубе Robinson Club и прогулку по Минску на двухэтажном экскурсионном автобусе Minsk City Tour, в которую они уехали прямо с церемонии закрытия.



