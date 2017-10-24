Круче "Бонстиков"? "Гиппо" запустил раздачу наклеек с "живыми" динозаврами

Беларуские ритейлеры развивают соревнование по раздаче игрушек. После Бонстиков и Евроопта, Эмоджи и сети "Рублевский" пришел черед "Гиппо". Ритейлер, правда, не стал использовать очередную вариацию резиновых липучек, а предложил более технологичный ход: игрушки-динозавры с дополненной реальностью.
23 октября в "Гиппо" стартует акция, в которой за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкогольной продукции, пива и табака) покупатель бесплатно получит на кассе гипермаркета "ГИППО" упаковку из трех случайных наклеек с динозаврами: две обычные и одну - необычную. За следующие 15 рублей в чеке покупателя ждет еще одна пачка наклеек, сообщает belta.by.
Чтобы увидеть ожившего динозавра, нужно скачать бесплатное мобильное приложение для Android или iOS. Благодаря ему наклейка "оживает" и превращается в трехмерное изображение динозавра. Есть еще один способ увидеть 3D-динозавров - использовать очки виртуальной реальности. Конверт с очками и инструкцией по сборке можно купить на кассах "ГИППО".
В период акции в "ГИППО" также будут в продаже специальные альбомы-коллекторы для наклеек, где собраны интересные факты о каждом динозавре: когда и где жил, каких размеров и веса достигал, чем отличался от других. А еще в альбоме есть настольные игры.
К слову, запустить акцию "Гиппо" попытался забавным креативом: в СМИ были размещены тизерные рекламные новости о том, что на минской стройке вблизи одного из торговых центров «Гиппо» строители нашли гигантский окаменелый след динозавра...
Чтобы увидеть ожившего динозавра, нужно скачать бесплатное мобильное приложение для Android или iOS. Благодаря ему наклейка "оживает" и превращается в трехмерное изображение динозавра. Есть еще один способ увидеть 3D-динозавров - использовать очки виртуальной реальности. Конверт с очками и инструкцией по сборке можно купить на кассах "ГИППО".
В период акции в "ГИППО" также будут в продаже специальные альбомы-коллекторы для наклеек, где собраны интересные факты о каждом динозавре: когда и где жил, каких размеров и веса достигал, чем отличался от других. А еще в альбоме есть настольные игры.
К слову, запустить акцию "Гиппо" попытался забавным креативом: в СМИ были размещены тизерные рекламные новости о том, что на минской стройке вблизи одного из торговых центров «Гиппо» строители нашли гигантский окаменелый след динозавра...