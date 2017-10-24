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Круче "Бонстиков"? "Гиппо" запустил раздачу наклеек с "живыми" динозаврами

24 Октября 2017 181 0 Ритейл
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Беларуские ритейлеры развивают соревнование по раздаче игрушек. После Бонстиков и Евроопта, Эмоджи и сети "Рублевский" пришел черед "Гиппо". Ритейлер, правда, не стал использовать очередную вариацию резиновых липучек, а предложил более технологичный ход: игрушки-динозавры с дополненной реальностью.

23 октября в "Гиппо" стартует акция, в которой за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкогольной продукции, пива и табака) покупатель бесплатно получит на кассе гипермаркета "ГИППО" упаковку из трех случайных наклеек с динозаврами: две обычные и одну - необычную. За следующие 15 рублей в чеке покупателя ждет еще одна пачка наклеек, сообщает belta.by.

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Чтобы увидеть ожившего динозавра, нужно скачать бесплатное мобильное приложение для Android или iOS. Благодаря ему наклейка "оживает" и превращается в трехмерное изображение динозавра.  Есть еще один способ увидеть 3D-динозавров  - использовать очки виртуальной реальности. Конверт с очками и инструкцией по сборке можно купить на кассах "ГИППО". 

В период акции в "ГИППО"  также будут в продаже специальные альбомы-коллекторы для наклеек, где собраны интересные факты о каждом динозавре: когда и где жил, каких размеров и веса достигал, чем отличался от других. А еще в альбоме есть настольные игры.

К слову, запустить акцию "Гиппо" попытался забавным креативом: в СМИ были размещены тизерные рекламные новости о том, что на минской стройке вблизи одного из торговых центров «Гиппо» строители нашли гигантский окаменелый след динозавра... 

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