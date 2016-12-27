«Криница» выпустила новый сорт темного пива Dubbel при участии домашних пивоваров

Пивоваренная компания «Криница» представляет новый сорт - Dubbel. Он дополнил линейку «Пивная карта» и стал первым дюббелем, сваренным в Беларуси крупными пивоваренными заводами. Сорт был создан совместно с пивными блогерами и знатоками пива. Dubbel разливается в бутылки объемом 0,5 литра и появится на полках в конце уходящего года.











Dubbel – это крепкое и насыщенное сахарами темное пиво, которое варили для продажи в бельгийских траппистских монастырях. Пивовары «Криницы» обратились к традиционной рецептуре и использовали "правильный" для такого сорта солод - Chateau Special B. Крепость – 6,4%, плотность – 16%.

Одна из особенностей проекта «Пивная карта» - совместная работа пивоваров «Криницы» и пивного сообщества Беларуси. Компания приглашает блогеров и ценителей пива, а также домашних пивоваров для дегустаций и работы над рецептурой.

«Пивная карта» - это линейка сортов, тесно связанная с историей происхождения каждого из них. На каждой упаковке отмечена историческая родина сорта. Для Dubbel – это Бельгия, «силуэты» которой можно рассмотреть на этикетке.

«В числе своих основных целей мы видим знакомство белорусов с пивным миром и его исключительным многообразием, расширение нашего общего представления о культуре пива и его истории. Причем мы не хотим усложнять это знакомство поиском специальных мест и сомнениями, которые обычно вызывает цена на импортные продукты крафтовых пивоварен, прокомментировал Сергей Решетников, начальник службы маркетинга и рекламы ОАО «Криница».