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«Криница» представила новый сорт в линейке «Пивная карта»

7 Июля 2017 63 0 Promo
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Gивоваренная компания «Криница» выпустила новый сорт в линейке «Пивная карта» — Mosaic IPA. Это первый сессионный IPA, сваренный на большом пивоваренном предприятии Беларуси. Основным вкусовым акцентом нового пива стал американский хмель Mosaic, который пивовары дополнили хмелем Citra. Сорт был создан совместно с пивными блогерами и знатоками пива, разливается в бутылки объемом 0,5 литра и уже появился на полках магазинов.

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- Один из последних трендов в мире пива, появившийся несколько лет назад, — это сессионный эль. Все дело в том, что в погоне за сильными вкусами и ароматами пивовары начали повышать крепость и охмеление пива, по сути, превратили IPA в крепкое тяжело пьющееся пиво. После того как эйфория от высоко охмеленного пива спала, его любители захотели чего-то, возможно, и менее хмельного, но с более спокойным градусом, для долгих посиделок, - комментирует предпосылки к созданию сорта Сергей Решетников, руководитель отдела маркетинга "Криница". 
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