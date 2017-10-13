Кресла-подушки, графити на стенах: От чего зависит креативная атмосфера в офисе

Креативные люди, да и не только креативные, уже не хотят работать в безликом офисе. Если вы почитаете объявления о найме сотрудников, то «индивидуальный» дизайн рабочего места и атмосфера уже через раз фигурируют в качестве дополнительной «плюшки» компаний.

Как спланировать пространство и создать дух творчества, предусмотрев комфорт при напряженной работе? Marketing.by обратился к команде студии архитектуры и интерьера Nota Bene за лайфхаками и примерами.

Как творчески обыграть офис?

Прежде всего, важны нюансы жизни офиса. Сценарий поведения людей влияет на концепцию проекта, на планировочное решение, на количество зон — это фундамент. От того, что будет нарисовано на стенах, мало что изменится, это вторично. Важен свет, вентиляция, чистый санузел, комфортное рабочее место. Место, где отдохнуть и поесть.

Тенденция, когда сотрудник не привязан к рабочему месту и монитору, сегодня по-прежнему сохраняется. Ведь работа, особенно в креативной сфере, часто не связана с «механикой». Много времени посвящается продумыванию какой-то концепции, осмыслению чего-то. И даже если сотрудник лежит в кресле-подушке, это не значит, что он ничего не делает. Он занят проработкой своей цели.

Но есть другое наблюдение — на этих креслах никто не лежит. Это атрибут, часть свободы, часть креативного пространства. Да, можно полежать, есть такая возможность. Но все ли у тебя готово, вкладываешься ли ты в срок с выполнением проекта?





Когда мы рассматриваем офис Google — нам показывают не все. Мы видим смешные подушки, столовые и т.д. Но никто не отменял рабочие зоны, где сотрудник должен максимально эффективно и быстро решить рабочую задачу.

Офис может быть креативным и удобным тогда, когда все сценарии жизни человека, входа в офис, выхода, нахождения в офисе с разной постановкой задач, продуманы и завязаны в единый цикл. Очень важно об этом думать еще на стадии выбора помещения для офиса.

Офис студии архитектуры и интерьера Nota Bene

В свое время мы специально искали офис не в БЦ и не в ТЦ, потому что наша корпоративная жизнь не заканчивается в 6 часов вечера. Мы можем быть на работе и в 8 утра, и, работая со штатами, в 12 часов ночи. Поэтому было важно, чтобы не было какой-то сложной пропускной системы. И в итоге мы остановились на отдельно стоящем здании — частном доме, который проектировали под себя.

У нас организованы рабочие места, зоны, которые взаимосвязаны в рабочем процессе. Есть внутренняя логистика и увязка. Координаторы работают рядом с дизайнерами и т.д. Сделан комфортным и момент прибытия сотрудника в офис. Сегодня мы проектируем велопарковки. Есть душ, можно переодеться, если сотрудник добирается на работу на велосипеде. Предусмотрено место, где хранить коврики для йоги, личные вещи.





Кстати, корпоративная йога, чтобы настроить человека на нужный лад, и фитнес, чтобы «разгрузиться» после работы, потому что интеллектуальный труд выжимает, у нас проводятся прямо в офисе. Это тоже часть продуманного сценария, когда нам не надо тратить время, чтобы добраться до спортзала. Кроме того, в студии несколько террас, зеленый внутренний дворик, куда можно выйти пообедать, позагорать, полежать, провести встречу. Есть места для переговоров, столовая, где сотрудник может поесть. Есть библиотека, где можно полистать книжки, журналы для вдохновения. Или провести скайп-конференцию, дистанционные переговоры посредством современных коммуникаторов.





Конечно, концепция должна отражать то, чем занимается компания, но должна это отражать не буквально. Если компания занимается видео-продакшеном, то рисовать на стене киноленту, наверное, не совсем верно. Но какие-то ассоциативные элементы появляться могут.





В нашем офисе к таким элементам можно отнести графику на стенах, рисованные элементы. Вместе с тем, у нас многое делалось, чтобы показать разнопрофильность студии, сказать, что Nota Bene создает разные интерьеры. У компании нет четкой стилевой политики. Поэтому и интерьер тоже такой — и лофт, и современная классика. Плюс мы показываем, как из простых материалов — кирпича, бетона — сделать концепцию, хорошее рабочее пространство, в котором есть все. В студии уютно, большие столы (мы сами проектировали мебель), есть проектор, можно опустить проекционный экран и т.д. — все создано для работы.





Пространство образовательного центра FLG

Federal Leader Group это образовательный центр с головным офисом в Москве, который работает с управленцами, топ-лидерами крупных корпораций. При разработке дизайна учебного центра стояла задача создать статусность, атмосферу, в которой будет удобно работать, и при этом отстроиться от привычных классов. Показать прогрессивность FLG, технологичность и нацеленность на развитие, свободу и расширение перспектив.

Здесь не могло быть белых стен, голубых стульев и жалюзи — т.е. конференц-залов, которые выглядят приблизительно одинаково, что в Минске, что в Новосибирске, что в Москве. Здесь мы говорим об индивидуальном подходе к обучению и уникальных знаниях. А, значит, о пространстве с концепцией и историей.





При работе с пространством и цветом мы вдохновлялись Луисом Барраганом. Цветовой смелостью, скульптурностью и глубоким содержанием его архитектуры. Никакой дорогой отделки потолков — бетон, воздуховоды, все осталось. А вот на полу самое инновационное на сегодня виниловое покрытие.

Продумана технологичность санузлов — маркость плитки, фактура, цвет, доизоляция. Смесители сразу с сушкой для рук. В стены учебных залов заложены акустические панели, которые позволяют слушать и слышать. Просчитана вся вентиляция и инсоляция, потому что освещение — ключевой момент, влияющий на эффективность работы, в том числе, творческой, и комфорт.





Продумана комфортная работа при групповом и индивидуальном обучении, необходимости провести презентацию, организовать кофе-паузу. А «бутиковость» тренеров и учебных программ FLG подчеркивает мотоцикл Юрий Гагарин — произведение искусства, единичный экземпляр, созданный известным кастомайзером Юрием Шифом специально для Сергея Меликсетяна. Он в центре всей этой истории про эксклюзивность, стремление вперед и выход за границы.





Один из наших последних объектов — офис компании Pluton, которая занимается оборудованием для электропоездов

В техзадании значилось, что из материалов надо отдать предпочтение стеклу, пластику и бетону. Дерева должно быть поменьше, поскольку концепт их деятельности не соотносится с экодизайном. В цветовом решении за основу мы взяли корпоративные серый и синий цвета. Использовали стекло с применением графики на их тематику — платами и т.д.





Добавили зеркал и черных металлических профилей. Зеркала в зоне рецепции визуально расширяют пространство и вместе с графикой создают иллюзию движения и бесконечности. Металлические профили использовали в опен-спейсах и перегородках как с прикладной целью, так и для того, чтобы подчеркнуть стиль. Продумали зоны для отдыха, комфорт для переговоров.









Интерьер получился строгим и техничным, поскольку работа компании связана с технологиями. В остальном же особенных различий в создании офисов для креативной работы и работы, требующей сосредоточенности, нет.

Творческим людям так же, как и техническим, нужно пространство для общения и для уединенной работы. Они люди настроения и часто интроверты. Важны именно сценарии внутренней жизни коллектива.