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Красные лондонские будки получили редизайн

8 Февраля 2017 marketing.by 91 0 Компании Креатив
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Узнаваемые телефонные будки, которые наряду с двухэтажными автобусами являлись символами Лондона,  предстали в новом обличье благодаря компании New World Payphones.

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Новые черные будки оснащены точками доступа Wi-Fi и сенсорными дисплеями, которые будут предоставлять информацию для туристов. По словам компании, реклама, размещенная на дисплеях, поможет им содержать будки в 4 раза эффективнее. А за каждую демонтированную будку и установку новой они посадят дерево в рамках инициативы Trees for Cities.

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