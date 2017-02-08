Красные лондонские будки получили редизайн

Узнаваемые телефонные будки, которые наряду с двухэтажными автобусами являлись символами Лондона, предстали в новом обличье благодаря компании New World Payphones.





Новые черные будки оснащены точками доступа Wi-Fi и сенсорными дисплеями, которые будут предоставлять информацию для туристов. По словам компании, реклама, размещенная на дисплеях, поможет им содержать будки в 4 раза эффективнее. А за каждую демонтированную будку и установку новой они посадят дерево в рамках инициативы Trees for Cities.



