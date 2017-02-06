Компания А-100 выбирает королеву бензоколонки

Компания А-100 уже второй год подряд проводит конкурс среди своих сотрудниц, выбирая Королеву бензоколонки.



"Мы точно знаем, что на каждой бензоколонке «А-100» есть своя Королева! И знаем, что каждая сотрудница нашей компании очаровательна, исключительна и неповторима! Наши конкурсантки демонстрируют свои таланты, ум и обаяние, а мы бесконечно восхищаемся их многогранностью", — указано в описании конкурса.



На первом этапе участницы конкурса должны сделать собственное презентационное видео и собрать за него максимальное количество лайков, выложив ролик в Facebook. Публикуем несколько примеров презентационных роликов от участниц конкурса:









