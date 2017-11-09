Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Халва забрендирует ветрины ЦУМа. Вместе они создадут 8 новогодних инсталяций

9 Ноября 2017 marketing.by 36 0 Креатив Нестандарт
Поделиться

Праздничное настроение Халва и Цум начали создавать уже сегодня, открыв первую витрину. Еще семь сюжетов появятся в течение ноября. Всего карта рассрочки №1 Халва и ЦУМ подготовят 8 новогодних динамических инсталляций с историями о выборе подарков, праздничных нарядах, зимних развлечениях и уютных рождественских вечерах.

Халвичные витрины.JPG

Пока ведется монтаж новых витрин, минчане могут вдохновляться атмосферными стихами поэта Андрея Ходановича на стеклах легендарного магазина, написанными специально для проекта. Или делиться своими собственными произведениями и селфи во всех социальных сетях с хештегом #halva2018. 

Халвичные витрины 1.JPG

"Нам нравится наблюдать, как преображается Минск, — делится впечатлениями о проекте Заместитель Председателя Правления МТБанка Игорь Бычек. —  Мы любим город и вместе с нашим партнером хотим подарить ему настоящую новогоднюю сказку. Надеемся, наши рождественские истории заставят улыбнуться каждого прохожего и вдохновят людей на творческие и яркие подарки для любимых. А ЦУМ и Халва помогут воплотить задумки в жизнь".



Поделиться
Шоу для вашего бренда

Вакансии

Платформа «Имена» ищет менеджера/руководителя проектов Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel
Материалы по теме:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
Обсуждение:
Читайте также:
Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»
10 советов о том, как вырасти на падающем рынке
На беларуский рынок вышел бренд испанской косметики Babe
Дмитрий Курлович, начальник отдела бренд-менеджмента velcom, ушел из компании