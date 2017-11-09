Халва забрендирует ветрины ЦУМа. Вместе они создадут 8 новогодних инсталяций

Праздничное настроение Халва и Цум начали создавать уже сегодня, открыв первую витрину. Еще семь сюжетов появятся в течение ноября. Всего карта рассрочки №1 Халва и ЦУМ подготовят 8 новогодних динамических инсталляций с историями о выборе подарков, праздничных нарядах, зимних развлечениях и уютных рождественских вечерах.

Пока ведется монтаж новых витрин, минчане могут вдохновляться атмосферными стихами поэта Андрея Ходановича на стеклах легендарного магазина, написанными специально для проекта. Или делиться своими собственными произведениями и селфи во всех социальных сетях с хештегом #halva2018.





"Нам нравится наблюдать, как преображается Минск, — делится впечатлениями о проекте Заместитель Председателя Правления МТБанка Игорь Бычек. — Мы любим город и вместе с нашим партнером хотим подарить ему настоящую новогоднюю сказку. Надеемся, наши рождественские истории заставят улыбнуться каждого прохожего и вдохновят людей на творческие и яркие подарки для любимых. А ЦУМ и Халва помогут воплотить задумки в жизнь".