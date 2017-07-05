Каннский Флешбек: обсудим итоги главного фестиваля креативности

Каннский Флешбек уже в четвертый раз приглашает всех желающих вдохновиться главным фестивалем креативности Cannes Lions. Тем более, что в этом году есть достойный повод – Серебрянный Лев в категории «Дизайн» за работу CS Light Bulbs (V.Minsk/Crazyservice).

По исследованиям организаторов фестиваля «креативность» обладает вирусным эффектом, и многие страны, получавшие одного Льва, в ближайшие несколько лет увеличивали эту цифру. Так ли это на самом деле, нам только предстоит узнать, а пока специально для читателей marketing.by и гостей Флешбека мы задали несколько вопросов управляющему директору Cannes Lions Jose Papa:

В программе Cannes Flashback Belarus 2017 презентации делегатов, участников и победителей Cannes Lions, дискуссии и неформальное общение:

1. Creative Aid. Как AI активирует креатив

Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA – interactive brand studio

2. Жизнь делится на «до Канн» и «после» ©

Павел Самолазов, участник Young Lions Cyber

Юлия Знак, участник Young Lions PR

Анатолий Данильчик, участник Young Lions Media

3. От дипломного проекта до каннского льва за один год

Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн»

4. Инсайты Канн глазами маркетолога

Александр Демидович, Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY

5. Не все то Канны, что за миллион. Пятый ежегодный обзор кейсов, которые могли быть сделаны у нас

Иван Пономарев, Креативный директор NEF\TBWA

А также, как всегда, развлечения и угощения от самых креативных партнеров встречи.

Длительность выступлений: 30 минут. В программе возможны изменения.

Не забудьте зарегистрироваться на Cannes Flashback Belarus 2017 на официальной страничке встречи, нажав на кнопку «Пойду». Участие – бесплатное.

Дата проведения: 12 Июля 2017

Место проведения: EventSpace, ул. Октябрьская 16а

