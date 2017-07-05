Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Каннский Флешбек: обсудим итоги главного фестиваля креативности

5 Июля 2017 212 0 Cannes Lions Digital-маркетинг Дизайн Креатив Творчество Фестивали и конкурсы
Поделиться

Каннский Флешбек уже в четвертый раз приглашает всех желающих вдохновиться главным фестивалем креативности Cannes Lions. Тем более, что в этом году есть достойный повод – Серебрянный Лев в категории «Дизайн» за работу CS Light Bulbs (V.Minsk/Crazyservice).

Poster.jpg

По исследованиям организаторов фестиваля «креативность» обладает вирусным эффектом, и многие страны, получавшие одного Льва, в ближайшие несколько лет увеличивали эту цифру. Так ли это на самом деле, нам только предстоит узнать, а пока специально для читателей marketing.by и гостей Флешбека мы задали несколько вопросов управляющему директору Cannes Lions Jose Papa:

В программе Cannes Flashback Belarus 2017 презентации делегатов, участников и победителей Cannes Lions, дискуссии и неформальное общение:

1. Creative Aid. Как AI активирует креатив 
Илья Довнар, Art Director и Анастасия Назарова, Digital Strategist, HA – interactive brand studio

2. Жизнь делится на «до Канн» и «после» ©
Павел Самолазов, участник Young Lions Cyber
Юлия Знак, участник Young Lions PR
Анатолий Данильчик, участник Young Lions Media

3. От дипломного проекта до каннского льва за один год
Ангелина Писчикова, автор и дизайнер проекта CS Light Bulbs, завоевавшего «Серебряного Льва» в категории «Дизайн»

4. Инсайты Канн глазами маркетолога
Александр Демидович, Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY

5. Не все то Канны, что за миллион. Пятый ежегодный обзор кейсов, которые могли быть сделаны у нас
Иван Пономарев, Креативный директор NEF\TBWA

А также, как всегда, развлечения и угощения от самых креативных партнеров встречи.

Длительность выступлений: 30 минут. В программе возможны изменения.

Не забудьте зарегистрироваться на Cannes Flashback Belarus 2017 на официальной страничке встречи, нажав на кнопку «Пойду». Участие – бесплатное.

Дата проведения: 12 Июля 2017

Место проведения: EventSpace, ул. Октябрьская 16а 

Поделиться

Вакансии

Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи Специалист по работе с видео требуется в агентство Vondel
Материалы по теме:
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
10 лет marketing.by: Кто и как создавал первый профессиональный ресурс о маркетинге и рекламе
«Рейтинг Байнета» назвал лучших среди беларуских web-студий и seo-компаний
Обсуждение:
Читайте также:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
«Яндекс» проводит тесты по автоматическому созданию видеорекламы
Скрытые сокровища творчества: Adobe оцифровал кисть художника Эдварда Мунка
«Кубок бизнеса по футболу – 2017» завершился: сборная компании «Хёндэ АвтоГрад» стала лучшей корпоративной командой