Канада отметила свое 150-летие новым логотипом

Лого студентки Университета Ватерлоо победило в конкурсе на создание логотипа к 150-летию Канады.





Логотип Арианы Кувин представляет собой 13 алмазов разных цветов, олицетворяющими разнообразие страны. Новое лого будет представлено на сувенирной продуктции, включая футболки, флаги, кепки, фляжки и даже презервативы. Четыре алмаза у основания представляют 4 провинции, сформировавшие Конфедерацию в 1867 году: Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Другие алмазы представляют остальные 13 провинций и территорий.

Жители Канады, в том числе и представители креативной индустрии, восприняли логотип не однозначно.





