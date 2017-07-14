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Канада отметила свое 150-летие новым логотипом

14 Июля 2017 marketing.by 104 0 Креатив
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Лого студентки Университета Ватерлоо победило в конкурсе на создание логотипа к 150-летию Канады.

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Логотип Арианы Кувин представляет собой 13 алмазов разных цветов, олицетворяющими разнообразие страны. Новое лого будет представлено на сувенирной продуктции, включая футболки, флаги, кепки, фляжки и даже презервативы. Четыре алмаза у основания представляют 4 провинции, сформировавшие Конфедерацию в 1867 году: Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Другие алмазы представляют остальные 13 провинций и территорий.

Жители Канады, в том числе и представители креативной индустрии, восприняли логотип не однозначно.

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