Какие новые авто беларусы покупали в первом полугодии 2017 года

БАА (Белорусская автомобильная ассоциация) подвела итоги развития рынка новых автомобилей в Беларуси за 6 мес. этого года. Через официальных дилеров было продано 13 591 автомобилей. За аналогичный периол прошлого года этот показатель составил 12 069 автомобилей.

В целом на рынке складывается позитивная динамика. Из тридцати двух официально представленных в Беларуси брендов в минусе оказались только 8.



Наибольший прирост продаж по сравнению с первым полугодием 2016 года показал BMW (рост на 329% с 52 до 223 проданных авто). На втором месте Mini (167% со скромными абсолютными показателями 3 и 8 авто). Далее идет Hyundai (91%, рост с 310 до 591 авто). Пятерку лидеров замыкают Kia (79%) и Jaguar (75%).

По темпам падения продаж лидером стал Mitsubishi (-60%, падение с 137 до 55 проданных авто), далее следуют Toyota (-46%, с 627 до 339 авто), Chery (-40%, с 85 до 51 авто), Audi (-36%, с 267 до 172 авто) и Skoda (-20%, с 968 до 779 авто).

По объемам продаж в тройке лидеров изменений не произошло. Лидерство удерживает Renault, на втором месте Volkswagen, на третьем Lada

ТОП 10 наиболее популярных автомобильных брендов в Беларуси по итогам продаж за 6 мес. 2017 года.

Renault (5 502) Volkswagen (2 153) Lada (1 344) Skoda (779) Nissan (754) Kia (657) Hyundai (591) GAZ (560) Toyota (339) Ford (248)

Среди наиболее популярных моделей лидером остался Volkswagen Polo. В десятку также вошли новинки прошлого года Renault Kaptur, Hyundai Creta и обновленный Kia Sportage. Из ТОП10 выбыли Kia Rio, Toyota RAV4 и Skoda Octavia.

ТОП 10 наиболее популярных моделей легковых автомобилей в Беларуси по итогам продаж за 6 мес. 2017года