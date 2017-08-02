Какие новые авто беларусы покупали в первом полугодии 2017 года

БАА (Белорусская автомобильная ассоциация) подвела итоги развития рынка новых автомобилей в Беларуси за 6 мес. этого года. Через официальных дилеров было продано 13 591 автомобилей. За аналогичный периол прошлого года этот показатель составил 12 069 автомобилей.
В целом на рынке складывается позитивная динамика. Из тридцати двух официально представленных в Беларуси брендов в минусе оказались только 8.
Наибольший прирост продаж по сравнению с первым полугодием 2016 года показал BMW (рост на 329% с 52 до 223 проданных авто). На втором месте Mini (167% со скромными абсолютными показателями 3 и 8 авто). Далее идет Hyundai (91%, рост с 310 до 591 авто). Пятерку лидеров замыкают Kia (79%) и Jaguar (75%).
По темпам падения продаж лидером стал Mitsubishi (-60%, падение с 137 до 55 проданных авто), далее следуют Toyota (-46%, с 627 до 339 авто), Chery (-40%, с 85 до 51 авто), Audi (-36%, с 267 до 172 авто) и Skoda (-20%, с 968 до 779 авто).
По объемам продаж в тройке лидеров изменений не произошло. Лидерство удерживает Renault, на втором месте Volkswagen, на третьем Lada
ТОП 10 наиболее популярных автомобильных брендов в Беларуси по итогам продаж за 6 мес. 2017 года.
- Renault (5 502)
- Volkswagen (2 153)
- Lada (1 344)
- Skoda (779)
- Nissan (754)
- Kia (657)
- Hyundai (591)
- GAZ (560)
- Toyota (339)
- Ford (248)
Среди наиболее популярных моделей лидером остался Volkswagen Polo. В десятку также вошли новинки прошлого года Renault Kaptur, Hyundai Creta и обновленный Kia Sportage. Из ТОП10 выбыли Kia Rio, Toyota RAV4 и Skoda Octavia.
ТОП 10 наиболее популярных моделей легковых автомобилей в Беларуси по итогам продаж за 6 мес. 2017года
- Volkswagen Polo
- Renault Duster
- Renault Sandero Steapway
- Renault Kaptur
- Renault Logan
- Skoda Rapid
- Kia Sportage
- VAZ Largus
- Hyundai Creta
- Hyundai Accent