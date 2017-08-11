Как Viber выбирает партнеров? Руководитель отдела продаж Viber рассказал про особенности сотрудничества компании

Кирилл Воробьев, руководитель отдела продаж Viber в России и СНГ, рассказал marketing.by о том, как компания выбирает своих будущих партнеров, как они оценивают эффективность сотрудничества и в каких сферах заключаются наиболее эффективные и инновационные партнерские проекты.

Как происходит процесс заключения партнерства с брендом?

У нас есть как входящий поток клиентов, так и активный пресейл. Постоянно появляются новые продукты, о которых лучше рассказывать вживую, на очных встречах.



Когда цели и задачи выявлены, под них подбираются релевантные инструменты и планируется кампания: период, форматы размещения, прогнозные показатели.



Дальше подписывается контракт и начинается размещение, за которым в ежедневном режиме следят аккаунт-менеджеры. Сделать так, чтобы кампания выполняла KPI, вовремя оптимизировать и следить за откруткой — их основная задача.



По завершении кампании мы в обязательном порядке обмениваемся обратной связью с нашими партнерами. Это позволяет совершенствовать сервис и предоставлять качественный продукт.







Как вы определяете, с кем будете сотрудничать, а с кем нет?



Viber подходит для различных брендов. Если деятельность партнера законна и отвечает требования закона о рекламе конкретной страны, то мы не видим причин не сотрудничать с таким брендом. Инструменты Viber подходят как глобальным корпорациям, типа PepsiCo, так и локальным компаниям. Например, службам доставки еды или такси.



Важно отметить, что Viber пользуется более 800 миллионов человек во всем мире. Разнообразие ЦА позволяет брендам проводить эффективные кампании как глобального, так и локального масштаба.



Что важно учесть, чтобы партнерство было взаимовыгодным для обеих сторон? Не могли бы вы поделиться такими примерами на беларуском и российских рынках?



В первую очередь, важно понять цели и задачи бренда. Для кого-то приоритетен охват, для кого-то переходы на промо-страницу/сайт, кто-то хочет увеличить узнаваемость бота или паблик аккаунта в Viber. С начала 2017 годы мы предоставляем большое количество инструментов: у нас 5 классических медийных форматов, в том числе видео и нативная реклама. Также мы развиваем функционал стикеров, которые стали кликабельными, анимированными или звуковыми.



Если бренд развивает коммуникации в индустрии музыки или вечеринок, то аудиостикеры могут существенно усилить восприятие конкретной рекламной кампании и построить полноценную 360 кампанию с использованием таких инновационных каналов, как мессенджеры.



В Беларуси мы работаем с большим количеством партнеров: агентствами Vondel, Wunder, sales-хаузом Enter Net AV, с компаниями Nestle, Бульбашъ, Альфа-Банк, velcom, life :) и другими.



Мессенджеры — довольно новая площадка для работы с аудиторией бренда. Как ваши партнеры оценивают эффективность сотрудничества и помогаете ли вы им в формировании критериев оценки?



Viber – глобальная компания. Это позволяет нам обмениваться опытом и экспертизой с нашими представительствами в Центральной и Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, США и других странах, где присутствует наш сервис. Таким образом, мы в курсе лучшего опыта на всех рынках. И если с брендами есть договоренность о том, что мы можем использовать результаты кампании публично, мы с радостью делаем это, обучая локальных партнеров.



Так как инструмент новый, а Viber один из первопроходцев в монетизации мессенджеров, одной из своих главных целей в построении работы с партнерами мы видим именно обучение: рассказываем о возможностях, подбираем нужные инструменты, погружаясь в бизнес клиента и его маркетинговые задачи. Также мы проводим различные мероприятия, на которых делимся полезной информацией.



А есть ли у Viber примеры социальных проектов и партнерств с благотворительными организациями?



В 2016 году мы были рады стать частью благотворительной кампании фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Кампания называлась «Делай как я!» и стремилась мотивировать людей заниматься благотворительностью. Лицами самой кампании выступили Антонио Бандерас и Наталья Водянова. Своим личным примером они показывали, как просто совершать добрые поступки.



Вместе с фондом «Обнаженные сердца» мы выпустили благотворительный стикерпак, средства от покупки которого переводились на счет фонда. Цена стикерпака составила один доллар вместо обычных двух.







В Беларуси мы поддержали проект #Minskikot и выпустили бесплатный стикерпак с полюбившимися минчанам героями стрит-арт проекта, который несколько лет назад начали реализовывать в Минске. В рамках проекта на стенах Минска появилась новая серия рисунков, которые объединились в маршрут для прогулок и будут радовать горожан и гостей города.



Сколько в среднем занимают переговоры по заключению партнерств? Есть ли разница в сроках по региону СНГ?



Однозначного ответа нет. Но у нас был случай, когда с одной транснациональной компанией мы согласовали и провели размещение стикеров всего за 2 недели.



В каких сферах сейчас заключаются наиболее эффективные и инновационные партнерские проекты?



Если говорить про рекламные продукты, то самые активные категории в Viber это: FMCG, Food & Drinks, Pharma, Telecom. В последние месяцы, с введением новых форматов, очень активно начали размещаться банки.



Еще одно важное направление – это дополнения для чатов (интегрированный поиск в сторонних сервисах прямо в окне чата). Здесь у нас основные партнеры – это крупнейшие игроки в сферах Travel, Food Delivery, Lifestyle и т.д.



Расскажите подробней о том, как вы работаете с медиа? Что из себя может представлять партнерский проект Viber и онлайн-СМИ?



У многих зарубежных, российских и белорусских онлайн-медиа есть свои паблик аккаунты в Viber. Это очень удобный и эффективный канал для коммуникации с аудиторией: в паблик аккаунтах можно делиться недавними публикациями, вести прямые трансляции, размещать партнерские промо, делиться экслюзивами и инсайтами. Новые функции для паблик аккаунтов позволяют редакциям делиться видео, которое можно просматривать не выходя из Viber, слушать музыку на Spotify и делиться gif-изображениями.



Самые крупные паблик аккаунты медиа в Беларуси – TUT.by и Onliner. Активно развивают свои паблики такие медиа как citydog, 34travel, koko.by, relax.by, probusiness и другие. Среди наших зарубежных партнеров – The Washington Post, BBC, Huffington Post.