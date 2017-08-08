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Как «Технобанк» и Visa совместили страсть к покупкам и путешествиям в одном продукте

8 Августа 2017 12 0 Promo Технологии
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ОАО «Технобанк» совместно с платежной системой VISA и крупнейшей международной компанией по возврату НДС GLOBAL BLUE разработал банковскую карточку Global Сard с моментальным оформлением чеков Tax Free и функцией кэш-бэк на любые покупки за границей. 

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Варшава, Милан, Берлин, Амстердам… Помимо диковинных красот, это еще и места для отличного шоппинга! Как можно удержаться и не побаловать себя новыми покупками, которые еще долго будут служить не только приятным воспоминанием о путешествии, но и дарить положительные эмоции уже дома!

ОАО «Технобанк» специально для любителей шопинга и путешествий выпустил новый уникальный продукт, который позволяет чувствовать себя уверенно при любых расчетах за границей!

Global Card — кобрендинговый продукт ОАО «Технобанк» и компании Global Blue. Сотрудничество с международным брендом значительно упрощает процедуру оформления чеков Tax Free. Забудьте про необходимость иметь при себе паспорт и заполнять дополнительные бланки, достаточно предъявить при расчете карточку Global Card, как чек Tax Free будет автоматически заполнен.

Выгодный кэш-бэк начисляется за любые операции, проведенные за пределами Республики Беларусь, включая и покупки через интернет-магазины:

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  • любые покупки за границей – 1%!  
  • покупка авиабилетов – 3%;
  • оплата гостиниц – 3%;
  • парки развлечений – 5% от суммы покупки.

ОАО «Технобанк» предлагает дополнительные привилегии владельцам Global Card, в виде возможности снимать до 1000 долларов США в месяц за рубежом без комиссий со стороны банка.

Помимо этого, каждый держатель карточки получает индивидуальный доступ к закрытому ресурсу бронирования отелей Hotel Express со специальными предложениями по выгодной стоимости.

Среди партнеров Global Card, предлагающих выгодные скидки:

  • туристические компании «Алатан Тур» и «ВнешИнтурист» — скидка до 5% на приобретение путевки;
  • страховая компания «Белнефтестрах» — до 15% на услуги страхования;
  • школа иностранных языков «Streamline» — скидка 10-20% за семестр, в зависимости от программы обучения.

Заказать карточку можно через форму онлайн-заявки на сайте Банка с бесплатной курьерской доставкой по г. Минску. Подробную информацию можно получить в контакт-центре по телефону (017) 388-57-57 или на сайте www.globalcard.by

 

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