Как совместить работу с торговлей на Форекс?

Начинающие игроки обычно приходят на рынок Форекс, имея при этом рабочее место в оффлайне. И это правильный подход, поскольку валютная торговля не лишена рисков и здесь никто не сможет дать вам 100% гарантию, что приложенные усилия обернутся желанной прибылью. В свою очередь, наличие так называемой «подушки безопасности» - хорошее подспорье для трейдера, которое дополнительно играет и успокаивающую роль.

Но возникает другой вопрос – как зарабатывать на рынке Форекс, параллельно трудясь на основной работе? Вариантов реализации достаточно много и мы предлагаем рассмотреть наиболее вероятные из них.





Самым простым и логичным способом совмещать работу с торговлей станет наличие торговой strategie forex, которая не требует частого участия в торговле. То есть, вы можете заходить в терминал в свободное время и уделять торговле несколько десятков минут в день. В этом случае лучшим вариантом станут стратегии трейдинга на дневных графиках, которые не требуют длительного анализа. Игроку достаточно дождаться закрытия дневной свечи, чтобы получить кое-какую прибыль. Основной недостаток данной стратегии заключается в том, что трейдер вынужден ждать полуночи, когда появляется необходимый сигнал для входа на рынок.

Второй вариант заработка на рынке Форекс параллельно с работой по основной специальности – инвестиции в ПАММ-счета. Выбирая этот способ, вы получаете пассивный источник дохода. При этом вам не придется непосредственно вести торговлю, изучать тонны информации. Все что нужно – подобрать подходящих управляющих трейдеров и грамотно сформировать инвестиционный портфель, в котором диверсификация рисков будет производиться за счет умелого сочетания агрессивных и консервативных счетов.

Третий способ заключается в торговле по сигналам других трейдеров. В Интернете имеются специальные сервисы, с которыми вы сможете подобрать подходящего трейдера для совместной торговли на международном валютном рынке forex.

Финальный способ, который будет описан в данной статье – торговля при помощи форекс-советников. Его можно считать наиболее оптимальным для тех, у кого есть основная работа, но при этом хочется получать максимальный доход и от валютных спекуляций. Воплотить его в жизнь не сложно. Трейдер должен арендовать vps сервер, установить на него торговый терминал со специальным программным обеспечением, которое будет вести автоматическую торговлю по заданному алгоритму в часы работы рынка Форекс.

Благодаря серверу торговля будет вестись даже при выключенном компьютере, круглые сутки. Основная сложность в этом случае – где достать подходящий советник. Бесплатные программы при должной настройке – не самый плохой вариант. Но перед тем, как доверить им собственные средства, не забудьте протестировать программу на демонстрационном счете и убедиться, что она способна справиться с любыми рыночными явлениями.