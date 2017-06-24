Как сделать торговую стратегию эффективной для трейдера на рынке Форекс

Суть труда форекс-трейдера заключается в том, чтобы покупать валюту дешевле и продавать дороже. Также может использоваться и обратный порядок, если игрок сумеет сначала продать финансовый актив дороже, а потом приобрести его по более низкой цене. Прибыль в этой ситуации – это разница между ценой покупки и продажи.







На словах порядок действий выглядит довольно просто, но такое восприятие обманчиво. В реальной жизни, трейдер должен тщательно проанализировать ситуацию на рынке forex и принимать решение уже полагаясь на собственные расчеты, информацию из новостей и фигуры, появляющиеся на графиках. Но даже когда трейдер все рассчитал и нашел подходящую точку для входа на рынок, остается огромный фронт работы по отслеживанию движения рынка. Приходится постоянно сверять прогнозируемый и реальный курс, после чего найти интервал для закрытия сделки. Если ведется внутридневная торговля, цикл может продолжаться несколько часов. Но иногда у трейдеров открытая сделка висит несколько дней, недель или даже месяцы подряд.





Для того чтобы принятие решения у игрока происходило более быстро и подкреплялось точными данными, существуют различные методы анализа. В соответствии со своими особенностями, их можно разделить на следующие направления: классический, фундаментальный, технический, психологический, математическое моделирование, а также методы искусственного интеллекта. Как правило, профессиональные игроки не довольствуются только одним методом анализа, обобщая информацию сразу из нескольких источников.

Что касается основного рабочего инструмента, то у современного трейдера на рынке Форекс помимо компьютера с доступом ко всемирной паутине, обязательно должен быть набор специализированного программного обеспечения forex trading software, с которым он сможет получать актуальные котировки, строить графики, выполнять операции технического анализа, разрабатывать и проверять свои стратегии и методы анализа.

Работу форекс-трейдера нельзя назвать рутинной и скучной. Здесь постоянно требуется творческий подход, решение нестандартных головоломок. Самое приятное, что трейдер не зависит ни от начальника, ни от коллег. Он получает деньги в результате собственной работы, дисциплины и уровня подготовки. Обойти систему и заработать каким-то незаконным путем не удастся.

Поэтому, если вы также решили приобщиться к миру Форекса – выбирайте подходящую торговую стратегию, изучайте все ее нюансы, особенности и дерзайте навстречу своей цели в жизни. Не сомневайтесь, такое путешествие не наскучит вам.