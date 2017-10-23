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Как разбудить дракона в "ботанике" и девочке-танцовщице? Новый имиджевый ролик "Цмокі-Мінск"

23 Октября 2017 116 0 Production Компании Креатив Рекламные кампании Творчество
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Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выпустил новый имиджевый ролик с мотивационной темой. Так как игра уже давно стала не просто спортом, а социальным явлением, объединяя вокруг себя людей разных возрастов и интересов, то в новом сезоне баскетбольный клуб выбрал своим девизом не рекламный слоган, а желание мотивировать, в том числе и себя.


"Разбуди в себе дракона" - это целая философия, которую из спортивных состязаний можно перенести в любой аспект жизни. В жизни любого человека есть место Поступку, у каждого он свой, но для его свершения иногда не хватает совсем немного: немного смелости, немного решительности, немного уверенности в себе. И в этот момент нужно прислушаться к своей внутренней силе", - сказано в пресс-релизе клуба.

Новым роликом "Цмокі-Мінск" хотят поддержать своих болельщиков в их свершениях и начинаниях так, как сами болельщики поддерживают любимый клуб на всех играх. Ведь каждое маленькое усилие важно для большой победы как в игре, так и над собой.

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