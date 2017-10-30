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Как компании отработали Хеллоуин: примеры ситуативного маркетинга в Ночь Всех Святых

30 Октября 2017 marketing.by 101 0 Event Promo Нестандарт
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Хэллоуин стал излюбленным праздником у компаний и представителей сферы развлечений. Каждый использует его в границах своих возможностей. marketing.by посмотрел, как бренды использовали этот повод в своих акциях, какие нестандартные визуалы приготовили к Хэллоуину бары, клубы и места, которые предлагают провести с ними эти «дни страха».

«Бургер Кинг» 

Беларуский «Бургер Кинг» угостил бесплатным воппером гостей, которые пришли в костюме клоуна

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Клоуны — третий по популярности костюм на Хеллоуин в 2017 году, именно поэтому «Бургер Кинг» анонсировал «Ночь страшных клоунов». Первые 50 человек, которые приходили в костюме клоуна в «Бургер Кинг», получали бесплатный воппер. Акция прошла 28 октября в ресторане на пл. Свободы, 17 с 19:00 до 01:00. 

Кампания анонсировалась в интернете и социальных сетях и включала в себя «очень страшный» видеоролик от режиссера Родриго Кортеса, в котором «Бургер Кинг»умудрился еще и потроллить Рональда Макдональда. 

Stolle

Пироговая Штолле на Хеллоуин в своем instagram разыграла целый пирог.

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Intercars

Автобусная компания решила порадовать беларусов приятными скидками в ночь на Halloween.

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Conte


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Компания Conte давала скидки 13% на все свои черные вещи.

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Mark Formelle

Бренд разыгрывал в своем профиле Instagram носки с улыбкой Чеширского кота. 

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«Луч»

Для тех, кто решил купить часы в предверии Хеллоуина, «Луч» сделал скидку на вторую покупку в чеке.

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«БЕЛИТА»

«БЕЛИТА» не только подарила скидки на свою косметику в честь Halloween, но и сочинила стишок к празднику плюс подготовила тематические подарки в виде макияжа, причесок и даже "зелье" в зависимости от суммы покупки. Например:

• купите продукцию на 15 рублей и более и получите тематическую прическу от графа Дракулы в подарок;
• купите косметику на 20 рублей и более и получите колдовское зелье от ведьмочки в подарок;
• купите продукцию на 25 рублей и более и получите тематический Make up от мастерицы «ручки-крючки» в подарок;
• купите косметику на 40 рублей и более и получите все вышеперечисленные колдовские ритуалы в подарок.

А вот и стишок:

Раз-два – "БЕЛИТА" покорит тебя
Три-четыре – заходите в наши магазины
Пять-шесть – здесь косметики не счесть……

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Тему Хеллоуина обыгрывали и ювелирные бренды. 

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А теперь перейдём к мероприятиям.

 С субботы на воскресенье, в ночь на Хеллоуин, в кинотеатре Silver Screen Cinemas в ТРЦ Galileo проходил ночной показ сразу трех самых ожидаемых «ужастиков» этой осени. В рамках проекта «Ночь славных кошмаров: Игра началась» можно было увидеть фильмы: «Пила 8», «Голем», «Мы — монстры». Кроме того, до начала показа и в перерывах между фильмами зрителей ожидали тематические вкусы попкорна и зелья «Вунш Пунш», атмосферная фотозона, зловещий костер, поджигание тыквы и азотные взрывы.

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Больше всего мероприятий и вечеринок проходило в клубах и барах. Мы собрали некоторые из примеров афиш, которые заведения приготовили для Хеллоуина.

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В кафе "Грай" проходили и мастер-классы по изготовлению подсвечников из тыкв, и квесты, и крокодил и многое другое. И всё это в национальной атмосфере с родным беларуским языком.

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А вот так выглядела афиша самой масштабной вечеринки этих дней. Пространство "Верх" организовало тематическую вечеринку сразу на 6 танцполах.

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