Как компании отработали Хеллоуин: примеры ситуативного маркетинга в Ночь Всех Святых

Хэллоуин стал излюбленным праздником у компаний и представителей сферы развлечений. Каждый использует его в границах своих возможностей. marketing.by посмотрел, как бренды использовали этот повод в своих акциях, какие нестандартные визуалы приготовили к Хэллоуину бары, клубы и места, которые предлагают провести с ними эти «дни страха».

«Бургер Кинг»



Беларуский «Бургер Кинг» угостил бесплатным воппером гостей, которые пришли в костюме клоуна





Клоуны — третий по популярности костюм на Хеллоуин в 2017 году, именно поэтому «Бургер Кинг» анонсировал «Ночь страшных клоунов». Первые 50 человек, которые приходили в костюме клоуна в «Бургер Кинг», получали бесплатный воппер. Акция прошла 28 октября в ресторане на пл. Свободы, 17 с 19:00 до 01:00.

Кампания анонсировалась в интернете и социальных сетях и включала в себя «очень страшный» видеоролик от режиссера Родриго Кортеса, в котором «Бургер Кинг»умудрился еще и потроллить Рональда Макдональда.

Stolle

Пироговая Штолле на Хеллоуин в своем instagram разыграла целый пирог.

Intercars

Автобусная компания решила порадовать беларусов приятными скидками в ночь на Halloween.





Conte

Mark Formelle

«Луч»

Для тех, кто решил купить часы в предверии Хеллоуина, «Луч» сделал скидку на вторую покупку в чеке.

«БЕЛИТА»

«БЕЛИТА» не только подарила скидки на свою косметику в честь Halloween, но и сочинила стишок к празднику плюс подготовила тематические подарки в виде макияжа, причесок и даже "зелье" в зависимости от суммы покупки. Например:



• купите продукцию на 15 рублей и более и получите тематическую прическу от графа Дракулы в подарок;

• купите косметику на 20 рублей и более и получите колдовское зелье от ведьмочки в подарок;

• купите продукцию на 25 рублей и более и получите тематический Make up от мастерицы «ручки-крючки» в подарок;

• купите косметику на 40 рублей и более и получите все вышеперечисленные колдовские ритуалы в подарок.



А вот и стишок:



Раз-два – "БЕЛИТА" покорит тебя

Три-четыре – заходите в наши магазины

Пять-шесть – здесь косметики не счесть……

Компания Conte давала скидки 13% на все свои черные вещи.Бренд разыгрывал в своем профиле Instagram носки с улыбкой Чеширского кота.Тему Хеллоуина обыгрывали и ювелирные бренды.А теперь перейдём к мероприятиям.С субботы на воскресенье, в ночь на Хеллоуин, в кинотеатре Silver Screen Cinemas в ТРЦ Galileo проходил ночной показ сразу трех самых ожидаемых «ужастиков» этой осени. В рамках проекта «Ночь славных кошмаров: Игра началась» можно было увидеть фильмы: «Пила 8», «Голем», «Мы — монстры». Кроме того, до начала показа и в перерывах между фильмами зрителей ожидали тематические вкусы попкорна и зелья «Вунш Пунш», атмосферная фотозона, зловещий костер, поджигание тыквы и азотные взрывы.Больше всего мероприятий и вечеринок проходило в клубах и барах. Мы собрали некоторые из примеров афиш, которые заведения приготовили для Хеллоуина.В кафе "Грай" проходили и мастер-классы по изготовлению подсвечников из тыкв, и квесты, и крокодил и многое другое. И всё это в национальной атмосфере с родным беларуским языком.А вот так выглядела афиша самой масштабной вечеринки этих дней. Пространство "Верх" организовало тематическую вечеринку сразу на 6 танцполах.











