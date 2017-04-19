Кафе «Свободы, 4» и агентство Totem Advertising первыми в Минске поддержали формат dog-friendly

В Минске появились кафе и офис, которые можно посетить со своими четвероногими питомцами. Инициативу такого формата в беларуской столице предложила команда проекта OkiDog.

Первыми dog-friendly стали кафе «Свободы, 4» и рекламное агентство Totem Advertising, торжественно получившие наклейки и специальные стойки для животных 14 апреля. Партнером проекта выступил бренд Purina.

- С нами случилось неожиданное событие. Инициатива OkiDog (MINSK ONE) начала акцию по присуждению неофициального статуса dog friendly заведениям Минска. И так уж случилось волей судеб, что первым в этом списке стал бар SVOBODY.4. Не скроем, что нам приятно, хотя встречать у себя гостей с собаками для нас совершенно естественно с первого дня открытия бара. Мы знаем, что в нашем городе много таких мест, поэтому ждем новых наклеек на дверях других баров и ресторанов! И да, теперь у нас есть красивая поилка для четвероногих ушастых и хвостатых гостей - подарок от постоянных клиентов (они же команда OkiDog) ;), - прокомментировали инициативу в баре SVOBODY.4.





Многие развитые города Европы и Америки, культурные столицы мира давно уже задумались над созданием условий, позволяющих хозяевам и их питомцам не ограничивать своё времяпрепровождение пребыванием в квартире или на улице.

- Каждый собачник знает эти полные горя и отчаяния глаза, которые он видит перед тем, как закрыть дверь и оставить своего питомца «совсем одного… на весь день… в пустой квартире, – говорит Игорь Поникарчик, один из активистов OkiDog и хозяин лабрадора Макса. – Поэтому и родилась такая идея, ведь собака – это чаще всего полноправный член семьи.

В кафе "Свободы,4"





В офисе Totem Advertising

- "Oki Dog" является единственной организацией в Минске, которая занимается социально-общественным проектом, целью которого является обратить внимание общества на вопрос ответственного отношения к домашним животным. В рамках проекта OkiDog занимается формированием культуры выгуливания собак, создавая инфраструктуру, обеспечивающую необходимые условия для выгула собак и поддержания чистоты на улицах и в парках города Минска. Сотрудничество с Oki Dog нам необходимо в рамках инициативы Purina in Society, - прокомментировали спонсорство проекта в Purina.

Небольшой видео-репортаж, рассказывающий об инициативе:

СПРАВКА:

OkiDog – это проект, направленный на повышение культуры среди владельцев собак. Команда OkiDog стремится создать в Минске такую среду, где хозяева убирают за своими питомцами, заботятся об их воспитании и благодаря этому могут не бояться негатива со стороны общества. В апреле 2016 года на краудфандинговой платформе «Улей» OkiDog запустил кампанию по сбору средств на установку табличек, которая успешно завершилась в июне. Первые таблички были установлены в августе в квартале «Новая Боровая», а позже в нескольких городских парках.