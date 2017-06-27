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Издание The Village Беларусь вышло в интернет-эфир

27 Июня 2017 75 0 СМИ и медиапроекты
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Сегодня в Беларуси стало на одно интернет-медиа больше: вышло в он-лайн эфир The Village Беларусь, запуск которого был анонсирован в феврале этого года медиахолдингом Look At Media и ООО "Минт Медиа", получившем права на франшизу издания в РБ от LAM.

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Руководитель редакции издания - экс-шеф-редактор журнала "Большой" Евгения Сугак.

Примечательно, что The Village Беларусь будет выпускать материалы на двух языках (русском и беларуском), а меню медиа-площадки уже изначально выполнено на беларуском языке.

Одновременно с запуском сайта появились и страницы издания в соцсетях: Вконтакте, Facebook, Twitter.
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