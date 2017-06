Издание The Village Беларусь вышло в интернет-эфир

Сегодня в Беларуси стало на одно интернет-медиа больше: вышло в он-лайн эфир The Village Беларусь, запуск которого был анонсирован в феврале этого года медиахолдингом Look At Media и ООО "Минт Медиа", получившем права на франшизу издания в РБ от LAM.











Примечательно, что The Village Беларусь будет выпускать материалы на двух языках (русском и беларуском), а меню медиа-площадки уже изначально выполнено на беларуском языке.



Одновременно с запуском сайта появились и страницы издания в соцсетях: Facebook, Twitter.

Руководитель редакции издания - экс-шеф-редактор журнала "Большой" Евгения Сугак.