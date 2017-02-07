Итоговый рейтинг белорусских страниц Facebook за 2016 год

Агентство цифрового маркетинга Ashwood Creative представило рейтинг белорусских страниц Facebook за 2016 год. За минувший год в рейтинг добавилось 325 новых страниц, 265 из которых страницы Брендов и 5 Медиа.

Лидерами 2016 года по сумме привлеченных поклонников среди страниц Брендов участниц Топ 40 стали: «symbal.by» на первом месте (в 2015 они были лишь 10-ми по этому параметру), «velcom likes» – вторые уже второй год подряд и третье место за «Samsung Belarus», поднявшиеся за 2016 год на 4 строки вверх.





В Медиа страница «Radio Svaboda» по прежнему остается лидером по суммарному приросту поклонников за год. Ее «соперник» по рейтингу – «tut.by» – вторые. Третье место заняла страница «Журнал "Имена"» - новичок, появившийся только в 2016 году и сразу попавший в Топ 10 на третью строчку.





В июне 2016 года был установлен новый абсолютный рекорд за все время существования этого рейтинга по приросту поклонников за месяц. Страница «tut.by» набрала 8 383(!) поклонника. Вероятно, этот показатель будет побит еще очень нескоро.

Некоторые страницы Брендов объединились в одну («Volkswagen Belarus», «Alivaria»), страница «Эколаборатория» переименовалась в «Belita», а «Белорусские новости» в «Naviny.by - Белорусские новости». Это достаточно редкое событие среди крупных белорусских страниц.

Бренды. Активность страниц в 2016.

Лидеры по количеству поклонников.

Рассмотрим Топ-40 страниц Брендов по количеству поклонников на 1 января 2017 года. Станица «velcom likes» сместила с пьедестала на вторую строчку страницу «OTTO Belarus», которая занимала первое место с декабря 2012 года. Третье место у страницы «Бульбашъ Юнайтед». Страница «symbal.by», несколько месяцев подряд в течение 2016 года лидировавшая в приросте за месяц, заняла 4-ю позицию. Страница «Viessmann Belarus», стабильно державшаяся в тройке лидеров с мая 2013 года, вытеснена на 5 место.





Динамика прироста.

Каждый год Бренды наращивают скорость привлечения поклонников. На диаграмме 4 приведена динамика годового прироста поклонников (сумма Топ-30 Брендов по приросту за месяц). В 2016 прирост увеличился на 23% (более чем на 40 тыс.!) по сравнению с 2015.





На диаграмме 5 можно детально по месяцам рассмотреть суммарные результаты Топ-30 Брендов по приросту.





В 2016 максимальный прирост пришелся на ноябрь и составил 23 464. А вот годовой минимум пришелся на апрель 2016 года и составил 14 558 поклонников. В 2015 году максимум был отмечен как раз-таки в апреле. При таких результатах выделить какую-то закономерность увеличения или снижения прироста поклонников Брендов в зависимости от сезонности проблематично.

Лучший показатель прироста в 2016 году был зафиксирован у страницы «symbal.by» в августе и составил 2 939 поклонников. Однако, превзойти абсолютный рекорд среди страниц Брендов, установленный страницей «kvitki.by» (3375 поклонников в апреле 2015), пока никому из Брендов не удалось.

Активность страниц в 2016. Медиа.

Рассмотрим Топ-30 страниц Медиа по количеству поклонников на 1 января 2017 года. В отличие от Брендов в Медиа смены лидеров не было с сентября 2014 года: «Radio Svaboda», «tut.by» и «CityDog.by - Журнал о Минске» занимают первое, второе и третье места соответственно.





Динамика прироста.

Годовой прирост поклонников в Топ-20 среди страниц Медиа за 2016 год увеличился по сравнению с предыдущим годом на 67 089 поклонников. Это небывалый рост популярности страниц Медиа.









На диаграмме 8 представлена динамика прироста поклонников в Топ-20 среди страниц Медиа по месяцам. Пик активности пришелся на лето. В июне был зафиксирован максимальный прирост поклонников и составил 21 084 человека. Как мы отметили вначале, в этом же месяце страница «tut.by» установила абсолютный рекорд по приросту за месяц за все время существования рейтинга — 8 383 поклонника!





Стабильность – признак мастерства

Отметим страницы, которые в течение года показывали стабильный результат и ни разу не выходили из Топов по приросту поклонников за месяц.

Среди страниц Брендов постоянными участниками Топ-30 по приросту за месяц это были 7 страниц:

«symbal.by»

«velcom likes»

«Samsung Belarus»

«Бульбашъ Юнайтед»

«Белоруснефть»

«Корона»

«Боржоми Беларусь»

Среди Медиа 6 страниц ни разу за год не выбывали из Топ-20 по приросту за месяц:

«Radio Svaboda»

«tut.by»

«Naviny.by - Белорусские новости»

«CityDog.by - Журнал о Минске»

«probusiness.by»

«VP.BY - Все Путевки: туристический портал Беларуси»

Самые успешные новички

В 2016 году именно так можно смело назвать страницу «Журнал "Имена"», которая была создана в апреле 2016 года. Продемонстрировав отличные результаты в течение всего года, страница сумела войти в итоговый рейтинг Топ-30 по общему количеству поклонников, где по состоянию на 1 января 2017 года занимает 11 место.

Заключение

В ушедшем году в белорусском сегменте Facebook можно выделить следующие тренды и результаты:

• Белорусская аудитория Facebook продолжает расти. В январе 2017 в Facebook зарегистрировано уже 830 тыс. белорусских пользователей.

• За 2016 год в нашем рейтинге появилось 325 новых страниц.

• В июне страница «tut.by» набрала 8 383 поклонника и более чем на две тысячи превзошла предыдущий рекорд, установленный «Radio Svaboda» сентябре 2014.

• Среди страниц Брендов произошла смена лидера. Страница «velcom likes» заняла первое место по количеству поклонников, сместив на вторую строку «OTTO Belarus». А в феврале страница «Бульбашъ Юнайтед» вытеснила с третьего места «Viessmann Belarus».

• Страница «symbal.by» 5 раз в течении всего 2016 года была лидером Топа по приросту поклонников за месяц среди страниц Брендов, «Radio Svaboda» — 8 раз того же Топа, только среди страниц Медиа.

• Годовой прирост поклонников в 2016 году (учитываются суммарные данные только участников Топов по приросту поклонников за весь год) значительно увеличился как среди Брендов, так и среди Медиа по сравнению с 2015 годом. Страницам Брендов удалось привлечь на 40 746 поклонников больше, чем в предыдущем году, а прирост поклонников Медиа увеличился более, чем на 60 тыс.

В целом 2016 год был рекордным для страниц Медиа по многим показателям. Вероятно, для таких результатов был комплекс причин: повышенный интерес аудитории к новостным ресурсам, постепенное изменение способа потребления медиа-контента (через соцсети) и активное продвижение страниц Медиа.

Год назад, подводя итоги 2015 года, мы делали следующие прогнозы на 2016: «В 2016 году на результаты будут влиять два разнонаправленных фактора. С одной стороны, общий спад в экономике Беларуси повлечет дальнейшее сокращение рекламных бюджетов компаний. С другой стороны, рост популярности интернета и социальных сетей повлечет перераспределение рекламных бюджетов в пользу интернет рекламы и продвижения в социальных сетях. По нашему мнению, эти факторы будут нивелировать друг друга и рост активности страниц в 2016 будет незначительным по сравнению с 2015. Возможно даже снижение показателя общего прироста поклонников.».

Мы рады, что ошиблись в прогнозах. Отрадно, что даже в такие экономически не простые времена старая как мир истина, высказанная Стюартом Хендерсоном Бриттом о том, что «Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушкам в полной темноте», близка и понятна белорусскому бизнесу. Оценивая статистику уходящего года и наши прежние ошибки в прогнозировании, мы решили, что не рискнем делать какие-либо прогнозы на 2017 год.