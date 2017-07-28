Итоги развития ритейла в Беларуси за первое полугодие 2017 года

Ко Дню торговли МАРТ подвел итоги развития отрасли за первую половину 2017 года. Положительная динамика по росту розничного товарооборота, увеличению количества магазинов свидетельствует о положительных тенденциях в отрасли. Итоговые цифры озвучивала замминистра Ирина Наркевич.





Динамика и тренды

За январь-июнь этого года темп роста розничного товарооборота составил 100,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Однако прогнозировался рост на уровне 101,2%.

Товарооборот торговых организаций составил 100,9%, а рынков и торговых центров снизился до 96,7%.

Частный бизнес занимает 60% в общем товарообороте. Этот сегмент показал за полугодие рост 103,4%.

Удельный вес торговых организаций в общей сумме товарооборота составляет 88%, рынков и торговых центров —12%.



Ирина Наркевич отметила, что за отчетный период было зафиксированопревышение темпов роста товарооборота над темпами роста реальных денежных доходов населения (за январь-май они составили 98,8% от аналогичного периода прошлого года. Для МАРТ такое соотношение является критерием качественной работы ритейл-сферы.

Индекс потребительских цен за январь-июнь 2017 года составил 103,4%.



Структура товарооборота

На продовольственные товары приходится 52% розничного товарооборота. Остальное на непродовольственные.

В Food-ритейле наблюдается тренд в сторону менее дорогих товаров.

Товары отечественного производства в целом имеют долю 65,2%. В продовольственной группе они занимают 80,8%, в непродовольственной – 44,6.

Задача №1 для Правительста – обеспечить доступность товаров и услуг в малых городах и селах.

Инфраструктура

В Беларуси на 1 июля 2017 года количество торговых объектов превысило 100 тыс. (102 831). Рост за полугодие – 3,6%, что в абсолютном выражении составляет 3608 магазинов.

Количество сетевых магазинов (сеть – это два и более торговых объекта, работающих под одной торговой маркой) увеличилось на 642 магазина (2,2%). Всего сетевым ритейлерам принадлежит более 28 546 магазинов. Это 65,3% от общего числа всех работающих в Беларуси торговых объектов.

Замминистра отметила активизацию потребительского кредитования (рост 17%) и расширение предложений банков по рассрочке, что обуславливает более высокие темпы роста товарооборота. Эти инструменты повлияли, прежде всего, на рост продаж непродовольственных товаров.

Обеспеченность торговыми площадями в целом по Беларуси достиг 700 кв.м на 1000 человек. Для сравнения, в развитых странах Запрадной Европы, этот показатель находится на уровне 1000+ кв.м.

Интернет-торговля

На 1 июля 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 15 165 интернет-магазинов. За полугодие прирост составил 9,8% или 1352 интернет-магазина.

E-commercr в Беларуси в ближайшие годы ожидает бурный рост после принятия ряда решений, которые ограничивали развитие интернет-торговли. В частности речь идет об отмене ведения интернет-торговли по упрощенной системе налогообложения и принятии проекта закона о платежных услугах, который разработал Нацбанк.

Эксперты рынка прогнозируют, что доля интернет-торговли в общем розничном товарообороте по Беларуси к концу года достигнет 2,8%. По Минску этот показатель может составить 5% и более.

В целом замминистра констатировала снижение градуса административных барьеров и излишней регуляции в сфере розничной торговли.