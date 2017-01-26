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Итоги первого года работы Кластера креатива и искусства Fourth Dimension

26 Января 2017 marketing.by 179 0 Бизнес Компании Креатив
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В 2016 году в Беларуси появился Кластер креатива и искусства Fourth Dimension, являющийся частью группы компаний “ARTMIX Group”. Всего за год компания успела показать себя на местном рынке и продемонстрировала достойный уровень на международных фестивалях в Литве и Украине. И, как результат, попадание в тройку в Рейтинге мастерства 2016 года по результатам АКМА.

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Наличие 14-летнего опыта создания масштабных проектов в сотрудничестве с другими компаниями из Беларуси, России и Литвы, и наличие сплочённой команды профессионалов подтолкнуло компанию «Четвёртое измерение» к выходу на рынок в качестве компании, которая может самостоятельно создавать красочные свето-проекционные шоу.

Ярким стартом стала победа на Odessa Light Fest, оценить которую смогли не только зрители и участники Фестиваля, но и опытное жюри фестиваля рекламы в Беларуси – LAMA. Итоги голосования принесли 2-е место за уровень графики и обеспечили вхождение в шорт-лист в категории «анимация». Команда не стала останавливаться на достигнутом и презентовала новую работу на Фестивале света в Риге, а также успела создать красочные проекты в Минске.

Плодотворные первый год работы принёс очередную награду Кластеру креатива и искусства Fourth Dimension – третье место в Рейтинге мастерства 2016 года.

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Александр Нехведович, руководитель Кластера креатива и искусства «FOURTH DIMENSION», ранее выступил в качестве члена Экспертного Совета Премии маркетинга и рекламы, и был приглашен на торжественное вручение наград.

Мы – делаем это так☺)))! А вы?  Бэкстейдж на 3д маппинг и декорации компании «Четвертое измерение»



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