Исследование: секс не продает

Провокационные рекламные кампании оказывают небольшое влияние на продажи и могут иметь негативное воздействие на бренд, отмечает новое исследование.

Джон Виртц, профессор рекламы в Иллинойсском университете, объединил данные из 78 исследований, которые проанализировали эффективность сексуальных образов в рекламе.

Исследование обнаружило, что аудитория не склонна была вспомнить название бренда или купить продукт, если рекламная кампания апеллировала к сексуальным образам. «Мы обнаружили буквально нулевой эффект на намерение участников купить продукт в рекламе с сексуальным контентом. Утверждение, что секс продает, неверно. Нет никаких признаков его позитивного эффекта».

Protein World's – самый яркий пример сексуализированной рекламы с негативным воздействием на имидж бренда. Кампания о пляжном теле в 2015 году была раскритикована в социальных медиа и получила 378 жалоб. Растущий тренд заставил ASA запустить расследование относительно гендерных стереотипов, которые объективизируют или сексуализируют женщин. Некоторые бренды сами предприняли меры для борьбы со стереотипами в рекламе. Так, Unilever представила глобальную амбицию истребить гендерные стереотипы в своей рекламе в 2016 году и недавно представила Альянс, чтобы стереть стереотипные портреты гендера в рекламе.