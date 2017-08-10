Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Испанский бренд Zara открыл в торговом центре Dana Mall свой первый магазин в Беларуси

10 Августа 2017 30 0 Promo Бизнес
Поделиться

Сеть магазинов одежды Zara – основной бренд группы компаний Inditex – дебютирует в Минске с магазином площадью более 4000 квадратных метров на двух этажах торгового центра Dana Mall. Бренд занял выгодное положение на одной из самых видных торговых площадок белорусской столицы.

Zara выходит на белорусский рынок с коллекцией Осень-Зима 2017 для женщин, мужчин и детей. Представленный в магазине ассортимент будет пополняться новыми моделями дважды в неделю.

d40fe17d23659301027faacb115c61f1.jpeg

При оформлении первого магазина Zara в Минске использовалась новая концепция интерьера, основанная на четырех принципах: красоте, ясности, функциональности и экологичности.  Внутреннее пространство магазина привлекает чистым минималистичным дизайном, который позволяет покупателям сосредоточить внимание на модных коллекциях.

Кроме того, магазин обустроен с учетом обязательств группы компаний Inditex в области охраны окружающей среды и отвечает всем принципам экологически эффективной деятельности магазинов Inditex. В результате, по сравнению с обычными магазинами, удается в среднем на 40 % снизить потребление воды и на 20 % – электроэнергии, что способствует сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Справка: Бренд принадлежит группе компаний Inditex, одной из крупнейших компаний в мире, занимающихся розничной продажей одежды и аксессуаров. Она располагает более чем 7300 магазинами. Помимо Zara, группа компаний Inditex включает еще семь брендов: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (все они также недавно открыли новые магазины в Минске) и Uterqüe. 

Поделиться

Вакансии

Компания Streamline ищет специалиста в отдел рекламы и маркетинга Открылись 9 вакансий в Labs Publicity Group: дизайнер, креативный копирайтер, PR-менеджер и много кто еще Агентство BDCenter ищет Senior Traffic Manager (Media Buyer) Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
velcom и сеть кинотеатров Silver Screen представили новый кинокомплекс в Минске
Обсуждение:
Читайте также:
Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады
В Беларуси заработал первый маркетплейс с товарами и услугами для домашних питомцев ZOOQI.by
Facebook представила похожий на YouTube видеосервис
Volkswagen стал автомобильным партнёром чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020