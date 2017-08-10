Испанский бренд Zara открыл в торговом центре Dana Mall свой первый магазин в Беларуси

Сеть магазинов одежды Zara – основной бренд группы компаний Inditex – дебютирует в Минске с магазином площадью более 4000 квадратных метров на двух этажах торгового центра Dana Mall. Бренд занял выгодное положение на одной из самых видных торговых площадок белорусской столицы.

Zara выходит на белорусский рынок с коллекцией Осень-Зима 2017 для женщин, мужчин и детей. Представленный в магазине ассортимент будет пополняться новыми моделями дважды в неделю.



