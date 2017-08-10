Испанский бренд Zara открыл в торговом центре Dana Mall свой первый магазин в Беларуси

Сеть магазинов одежды Zara – основной бренд группы компаний Inditex – дебютирует в Минске с магазином площадью более 4000 квадратных метров на двух этажах торгового центра Dana Mall. Бренд занял выгодное положение на одной из самых видных торговых площадок белорусской столицы.
Zara выходит на белорусский рынок с коллекцией Осень-Зима 2017 для женщин, мужчин и детей. Представленный в магазине ассортимент будет пополняться новыми моделями дважды в неделю.
При оформлении первого магазина Zara в Минске использовалась новая концепция интерьера, основанная на четырех принципах: красоте, ясности, функциональности и экологичности. Внутреннее пространство магазина привлекает чистым минималистичным дизайном, который позволяет покупателям сосредоточить внимание на модных коллекциях.
Кроме того, магазин обустроен с учетом обязательств группы компаний Inditex в области охраны окружающей среды и отвечает всем принципам экологически эффективной деятельности магазинов Inditex. В результате, по сравнению с обычными магазинами, удается в среднем на 40 % снизить потребление воды и на 20 % – электроэнергии, что способствует сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
Справка: Бренд принадлежит группе компаний Inditex, одной из крупнейших компаний в мире, занимающихся розничной продажей одежды и аксессуаров. Она располагает более чем 7300 магазинами. Помимо Zara, группа компаний Inditex включает еще семь брендов: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (все они также недавно открыли новые магазины в Минске) и Uterqüe.