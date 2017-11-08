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Ирина Сидорская написала монографию о беларуском PR

8 Ноября 2017 55 0 PR Исследования Обучение
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В октябре 2017 года вышла в свет монография "Институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических процессов в Республике Беларусь". Автор - заведующая кафедрой технологий коммуникации, кандидат философских наук, доцент Ирина Владимировна Сидорская. Презентация издания прошла 1 ноября на праздничном заседании PR-клуба.

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Фото - Игорь Соколов

В монографии рассматривается информационное пространство как саморазвивающаяся система, описывается формирование института PR в Беларуси, а также рассказывается о ресурсах общественных связей в развитии информационного потенциала общества и его социодинамики.

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Ирина Сидорская посвятила свою книгу пионерам беларуского паблик рилейшнз - Валентину Лопану, Андрею Лаптенку и Игорю Соколову.  

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