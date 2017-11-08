Ирина Сидорская написала монографию о беларуском PR

В октябре 2017 года вышла в свет монография "Институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических процессов в Республике Беларусь". Автор - заведующая кафедрой технологий коммуникации, кандидат философских наук, доцент Ирина Владимировна Сидорская. Презентация издания прошла 1 ноября на праздничном заседании PR-клуба.



Фото - Игорь Соколов В монографии рассматривается информационное пространство как саморазвивающаяся система, описывается формирование института PR в Беларуси, а также рассказывается о ресурсах общественных связей в развитии информационного потенциала общества и его социодинамики.

Ирина Сидорская посвятила свою книгу пионерам беларуского паблик рилейшнз - Валентину Лопану, Андрею Лаптенку и Игорю Соколову.



