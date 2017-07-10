Instagram разрешил отвечать на истории фотографиями и видео

В соцсети Instagram появилась возможность отвечать на истории фотографиями и видео. Для этого достаточно нажать на кнопку с изображением камеры во время просмотра публикации. К ответу можно применить различные фильтры и наклейки. Также можно получить стикер оригинальной истории, уменьшить его и наложить на ответную публикацию. Уведомления об ответах на истории находятся в папе «Входящие».







Новшество уже доступно пользователям мобильного приложения Instagram версии 10.28 для iOS и Android. Напомним, что истории автоматически удаляются через 24 часа после публикации.