Instagram позволит делиться несколькими фото в одном посте

Новую функцию заметили в последней версии приложения для Android.

Вероятно, тестирование проходит для небольшого количества пользователей. Подобные фотоальбомы, под официальным названием «карусели», Instagram запустил в рекламных постах еще в 2015 году. Компания пока не дала комментариев относительно данной функции. Новшество позволит загружать до 10 фото из галереи, накладывать фильтры на каждое фото и загружать их в виде альбома в ленту. Фолловеры будут видеть альбом, просматривать фото и отмечать их лайками.



