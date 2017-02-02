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Instagram позволит делиться несколькими фото в одном посте

2 Февраля 2017 marketing.by 350 0 Бизнес Компании
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Новую функцию  заметили в последней версии приложения для Android.

Вероятно, тестирование проходит для небольшого количества пользователей. Подобные фотоальбомы, под официальным названием «карусели», Instagram запустил в рекламных постах еще в 2015 году. Компания пока не дала комментариев относительно данной функции. Новшество позволит загружать до 10 фото из галереи, накладывать фильтры на каждое фото и загружать их в виде альбома в ленту. Фолловеры будут видеть альбом, просматривать фото и отмечать их лайками.  

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