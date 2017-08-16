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Instagram дал возможность отвечать на индивидуальные комментарии

16 Августа 2017 marketing.by 61 0 Технологии
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Платформа представила возможность отвечать на индивидуальные комментарии, совсем как в Facebook.

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Ранее пользователи могли делать только общие комментарии под фото. Чтобы принять участие в диалоге, необходимо нажать на кнопку «ответить» под индивидуальным сообщением. Функция позволит создать ряд веток сообщений под фото и будет полезна для популярных постов. Как и в Facebook, в рамках одной ветки невозможно создать еще одну. Обновление появится в версии 24 на iOS и Android в течение нескольких недель для всех пользователей. Ранее Instagram представил еще одно обновление, которое позволяет удалять оскорбительные комментарии с платформы.  
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