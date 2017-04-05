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Инфографика: сколько времени пользователи проводят в социальных сетях

5 Апреля 2017 marketing.by 529 0 Исследования Тренды
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Подростки проводят до 9 часов в день на социальных платформах, а 30% всего проведенного времени в онлайне уходит на общение в сетях. К тому же 60% проведенного времени в сетях происходит с мобильных девайсов. Платформы развивают и обновляют свои функции и опции, чтобы еще больше привлечь и удержать аудиторию.

В 2017 году рекламные расходы брендов на сети должны достичь $36 млрд. Чтобы дать маркетологам лучшее представление о ландшафте социальных медиа Mediakix рассчитали время, проведенное на самых популярных платформах и сравнили эти цифры с другими ежедневными активностями и примерами. Удивительно, что среднестатистический пользователь проводит почти 2 часа (116 минут) в сетях ежедневно — целых пять лет и 4 месяца за всю жизнь. 

Кроме того, американские пользователи провели больше времени в социальных приложениях, чем они смотрели ТВ в 2015 году. Но потребление digital-медиа продолжает расти с небывалой скоростью и общее время, проведенное в сетях, превосходит время, отведенное на еду, общение и уход за собой. Платформы также по-разному забирают время у пользователей. На первом месте YouTube — на него приходится 40 минут в день (1 год и 10 месяцев за всю жизнь), за ним следует Facebook с 35 минутами в день, далее Snapchat и Instagram — с 25 и 15 минутами соответственно. И наконец, меньше всего времени забирает Twitter.

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