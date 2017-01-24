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Идет голосование за эскиз логотипа к 750-летию Могилева

24 Января 2017 marketing.by 790 1 Креатив Творчество Тренды Фестивали и конкурсы
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Более пятидесяти вариантов эскизов представили участники конкурса по разработке логотипа Могилева к празднованию 750-летия. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме.

Конкурс по разработке логотипа проводился с 21 декабря 2016 года по 10 января 2017 года. Его целью являлась разработка официального символа праздника, посвященного юбилею города.

Откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсе 26 человек, каждый из которых представил от одного до пяти вариантов эскизов. Были также участники, которые не внимательно ознакомились с условиями конкурса, поэтому и направили для участия в нем «неформатные» варианты. Они в отборе не будут принимать участие.

Как отметили в горисполкоме, в самое ближайшее время состоится заседание конкурсной комиссии, в состав которой войдут представители городской власти, а также дизайнеры и архитекторы. Ими будет определен один эскиз-победитель, который станет визитной карточкой празднования юбилея и будет использоваться в наружной рекламе города, на упаковке продукции городских предприятий.

Авторы лучших работ конкурса будут награждены памятными призами. Оставить голос можно тут.

Некоторые из работ:

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