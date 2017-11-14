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Гродненский сайт запустил краудфандинг: жертвователи смогут участвовать в планерках редакции

14 Ноября 2017 81 0 Digital-маркетинг PR Байнет Бизнес Компании Технологии Тренды Экономика
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Сбор денег от читателей начал на платформе Talaka гродненский новостной ресурс Hrodna.life. Редакция считает, что сайт - это не просто информационный ресурс, ведь своей работой журналисты стараются делать Гродно лучшим местом для жизни.

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"Мы – адзінае ў Гродне выданне з місіяй. Мы бярэмся за тэмы, якія іншыя выданні абмінаюць. Мы пішам пра горад і жыццё ў ім, пра цікавых гараджан, з якімі мы сустракаемся кожны дзень на вуліцах Гродна. І шмат у чым мы ў горадзе – першыя. На аснове нашых публікацый робіць свае сюжэты тэлебачанне і пішуць артыкулы газеты, нас штодзённа перадрукоўваюць буйныя медыі," - описывает свои преимущества редакция Hrodna.life.

Информационный ресурс зарабатывает рекламой, но при этом отмечает, что местный рынок достатончо узок и беларускоязычному сайту на нем тяжелей работать. Поддержка от читателей поможет изданию быть максимально независимым. 

За собранные средства редакция Hrodna.life обещает еще больше новостей и историй в интересных форматах. А подписчики-пожертвователи смогут просматривать сайт без рекламы, получать подарки от редакции, приходить на планерки и непосредственно влиять на содержание сайта. 

Кроме морального удовлетворения от пожертвований, редакция обещает и материальные благодарности: фирменную чашку и календарь на 2018 год. А постоянные подписчики (начиная от определенной суммы) будут получать бонусы не реже чем раз в квартал.

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