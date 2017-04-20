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Google собирается добавить блокировщик рекламы в Chrome

20 Апреля 2017 marketing.by 98 0 Компании Технологии
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Google собирается добавить в мобильную и десктопную версию браузера Google Chrome функцию блокировки рекламы. Об этом The Wall Street Journal рассказали знакомые с планами компании источники.

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По словам собеседников издания, компания рассматривает два режима работы блокировщика — сервис сможет либо отключать раздражающую рекламу (всплывающие окна, ролики со звуком и так далее), либо закрывать доступ ко всем объявлениям на тех сайтах, где была замечена назойливая реклама.

Решение включить блокировщик объявлений в браузер выглядит не совсем логично для компании, которая зарабатывает на рекламе, отмечает WSJ. Источники издания говорят, что это защитные меры — Google наблюдает рост использования сторонних блокировщиков и хочет подавить эту тенденцию с помощью своих сервисов.

Кроме того, Google сможет получать плату от рекламодателей, которые хотят пройти через фильтры блокировщика в Chrome, рассуждают собеседники газеты. Сама компания уже входит в созданный разработчиком приложений Eyeo GmbH альянс Acceptable Ads, за счёт чего её объявления показываются пользователям блокировщика AdBlock Plus.

По данным WSJ, Google собирается запустить функцию блокировки рекламы «в течение нескольких недель» и сейчас решает вопросы с некоторыми деталями предложения. Источники газеты предупреждают, что компания в итоге может вовсе отказаться от презентации блокировщика.

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