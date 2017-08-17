Google купил беларускую компанию AIMATTER

В четверг ночью Techcrunch сообщил об исторической для беларуской ИТ-индустрии сделке — покупке американским гигантом Google Inc беларуского стартапа в области искусственного интеллекта, резидента ПВТ, компании AIMATTER Юрия Мельничека и Юрия Гурского.







Как рассказал порталу TUT.by CEO проекта Андрей Кулик, сумма сделки и другие ее чувствительные детали публично оглашаться не будут:

"Это является стандартной практикой Google и многих других корпораций, активно приобретающих стартапы. Могу лишь отметить, что мы глубоко удовлетворены условиями сделки и тем, как она протекала".

Юрий Мельничек отметил, что AIMATTER — полностью белорусская компания со штаб-квартирой в Беларуси:

"В компании работают программисты, создающие интеллектуальную собственность, которая остается в этой же белорусской компании. И именно эту белорусскую компанию купил Google. Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции. Создан прецедент. И я думаю, это далеко не последняя такая сделка. В Беларуси очень много талантливых инженеров. Согласно статистике TopCoder, наша страна занимает 7-е место в глобальном рейтинге соревновательного программирования, между США и Южной Кореей. А еще радует то, что у нас так быстро развивается экосистема стартапов, в частности в области компьютерного зрения".

По словам Юрия Гурского, результаты у AIMATTER появились сразу после создания — осенью 2016 года запустилась технология выделения человека из фона с возможностью замены фона.

"Причем впервые в мире это заработало напрямую на мобильных устройствах и сразу на потоковом видео! На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, например размытие фона или эффект Боке. Данные эффекты были внедрены в приложение Fabby, которое стало популярным среди пользователей и получило высокие оценки профессионалов (например, дважды становясь № 1 в своей категории на ProductHunt). При этом для нас Fabby — это было приложение-витрина разработанных технологий, у них есть и куда более серьезные потенциальные применения — например, в видео-мессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.





