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Google AdSense вводит запрет на рекламу на сайтах со всплывающими окнами

12 Июля 2017 cossa.ru 63 0 Digital-маркетинг
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Google AdSense наложила запрет на рекламу во всплывающих окнах переднего и заднего плана (pop-up и pop-under). Новая политика касается и обычных страниц, которые используют эту технику.


«На сайтах, где показываются объявления AdSense, не должно быть программного обеспечения, вызывающего появление всплывающих окон, модификацию настроек браузера, перенаправление пользователей на нежелательные сайты или другие действия, препятствующие свободной навигации по сайту», — говорится в справке AdSense.

Напомним, на прошлой неделе в AdSense появилось сразу три формата нативной рекламы: объявления в лентах, статьях и блоки рекомендуемого контента.

Кроме того, Google готовит встроенный блокировщик в браузер Chrome, который позволит компании эффективнее противостоять некачественной рекламе. Новинку обещают уже в 2018 году. Очевидно, что собственные объявления, которые одобрены Коалицией за лучшую рекламу, компания блокировать не будет (но позволит скрыть за ежемесячную подписку).
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