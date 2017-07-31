Глава Всемирной туристской организации рекомендует Беларуси жесткую рекламную кампанию продвижения страны

Беларуси стоит уделить большее внимание рекламе для популяризации себя в мире. Такое мнение высказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.







"Вам предстоит провести очень агрессивную и жесткую маркетинговую и рекламную кампанию по популяризации себя. Мир должен ясно услышать от вас: "Добро пожаловать в Минск, добро пожаловать в Беларусь", - сказал Талеб Рифаи. В целом Беларусь и в частности Минск в последние годы стали узнаваемыми в мире, отметил генсекретарь ЮНВТО.



В значительной степени это результат той роли, которую страна начала играть на мировой арене как посредник, как площадка для важных политических переговоров. Это позитивно отразилось на имидже и Беларуси, и ее столицы. "Минск очень чистый, аккуратный, дружелюбный город. Он хорошо организованный, в том числе с точки логистики - по нему удобно передвигаться. Это делает Минск очень привлекательным для многих туристов. Минск невероятно хорош с точки зрения своей туристической ценности, он ни в чем не уступает любому другому городу Европы", - резюмировал генсекретарь ЮНВТО.



