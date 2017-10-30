Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Герои мультфильма от МЧС появились на сырках

30 Октября 2017 96 0 PR Дизайн Компании Креатив Рекламные кампании Социальная реклама Тренды
Поделиться

Заяц, Бобер, Волк и Птичка, которые являются героями мультфильма «Волшебная книга МЧС», появились на упаковках сырков. По задумке Министерства по чрезвычайным ситуациям, таким необычным способом родители смогут сделать акцент на соблюдении правил и обсудить эту важную тему, а ребята – поделиться со сверстниками знаниями.

-dsc_0221_373051_800x600_mc.jpg

Как сообщает пресс-служба МЧС, с предложением о создании принципиально новой линейки глазированных сырков с обучающей тематикой выступило одно из белорусских предприятий. Спасатели поддержали такую инициативу, учитывая качество натурального продукта и оригинальный рецепт, разработанный специально под товар. Учитывая, что Заяц, Бобер, Волк и беспокойная Птичка полюбились многим детям и взрослым, сладкая покупка мотивирует пересмотреть мультфильмы о безопасности еще раз. Те, кто еще не приобщился к первому белорусскому мультсериалу о безопасности, имеют возможность сделать это, перейдя на стартовую страницу сайта МЧС – 112.by. Соответствующая ссылка есть и на сырке.

-dsc_0207_373056_800x600_mc.jpg

Информация от МЧС на сырках - это не первый опыт размещения на товарах народного потребления. До этого советы от МЧС размещались размещаться на спичках, игрушках, постельном белье, лакокрасочных материалах, пакетах с углем и в сетках с дровами, на лимонаде.

Поделиться

Вакансии

Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты!
Материалы по теме:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
Обсуждение:
Читайте также:
Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»
В Байнете запустился он-лайн генератор логотипов
Артем Рабцевич ушел с должности директора Onliner.by
В Беларуси представили мобильное приложение для помощи женщинам с раком груди