Герои мультфильма от МЧС появились на сырках

Заяц, Бобер, Волк и Птичка, которые являются героями мультфильма «Волшебная книга МЧС», появились на упаковках сырков. По задумке Министерства по чрезвычайным ситуациям, таким необычным способом родители смогут сделать акцент на соблюдении правил и обсудить эту важную тему, а ребята – поделиться со сверстниками знаниями.





Как сообщает пресс-служба МЧС, с предложением о создании принципиально новой линейки глазированных сырков с обучающей тематикой выступило одно из белорусских предприятий. Спасатели поддержали такую инициативу, учитывая качество натурального продукта и оригинальный рецепт, разработанный специально под товар. Учитывая, что Заяц, Бобер, Волк и беспокойная Птичка полюбились многим детям и взрослым, сладкая покупка мотивирует пересмотреть мультфильмы о безопасности еще раз. Те, кто еще не приобщился к первому белорусскому мультсериалу о безопасности, имеют возможность сделать это, перейдя на стартовую страницу сайта МЧС – 112.by. Соответствующая ссылка есть и на сырке.





Информация от МЧС на сырках - это не первый опыт размещения на товарах народного потребления. До этого советы от МЧС размещались размещаться на спичках, игрушках, постельном белье, лакокрасочных материалах, пакетах с углем и в сетках с дровами, на лимонаде.