Галерея искусств Saatchi и Huawei объявляют конкурс на лучшее селфи

Галерея искусств Saatchi и Huawei объявили о старте международного конкурса селфи под названием «From Selfie to Self-Expression» («От селфи к самовыражению»).

Конкурс международный! Заявки на участие и работы принимаются до 19 марта 2017 г.

Цель конкурса – дать возможность художникам, фотографам и энтузиастам по всему миру показать свои самые творческие селфи на международном уровне. Работы десяти финалистов будут выставлены в галерее Saatchi, как одна из частей главной экспозиции. Сами участники получат новейшие смартфоны Huawei в подарок, а победитель – бесценный опыт в фотографировании (детали будут озвучены позже). Имя финалиста совместного с Huawei конкурса #SaatchiSelfie будет объявлено на открытии выставки «От селфи к самовыражению» 30 марта 2017 года в галерее искусства Saatchi.

- После десяти лет фотографирования на камеру смартфона, мы достигли критической точки. И сегодня мы, используя селфи, переходим от документирования нашего взаимодействия с окружающим миром к самопроекции на мир через креатив и индивидуальное творчество. Смартфон стал инструментом художественного выражения. «Поколение селфи» (Selfie Generation) превратилось в «поколение самовыражения» (Self Expression Generation), так как каждый из нас стремится исследовать и поделиться своим творчеством, используя художественный инструмент, к которому имеет доступ каждый из нас – смартфон, – прокомментировала старт конкурса Глория Чжан (Glory Zhang), директор по маркетингу бизнес-подразделения Huawei Consumer Business Group.

Прием работ уже начался и продлится до 19 марта 2017 года. В числе обязательных условий: возраст участников не должен быть младше 16 лет, от одного участника может быть не более шести селфи. Более подробная информация доступна на сайте.





Выставка «From Selfie to Self-Expression» («От селфи к самовыражению») откроется в лондонской галерее Saatchi с 31 марта. Она представит четыре направления: первое расскажет историю автопортретов в хронологическом порядке, вплоть до наших дней; вторая экспозиция будет посвящена самым известным селфи. Третий зал станет местом демонстрации фотографий десяти победителей описанного выше конкурса. В четвертом зале посетители смогут увидеть фотографии, сделанные на двойную основную камеру новейшего смартфона Huawei.

В числе экспонатов выставки – ключевые художественные произведения, многие из которых стали основой для интерактивного, цифрового и пользовательского контента: работы Кутлуг Атамана, Кристофера Бэйкера, Джуно Калипсо, Трэйси Эмин, Ван Гога, Моха Модисакена, Рембрандта, Синди Шермана, Гэвина Турка и Веласкеса. Также планируется подчеркнуть возрастающую роль смартфона в качестве художественного инструмента для самовыражения благодаря участию в выставке десяти художников группы «Молодые британские художники» (Young British Artist), которые создадут свои работы с использованием новейшего смартфона Huawei, оснащенного двойной основной камерой, разработанной совместно с Leica.