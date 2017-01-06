Фотофакт: Как отпраздновали новогодние корпоративы белорусские агентства

Отгремел петардами главный праздник года, а вместе с ним - и череда подарков, поздравлений и корпоративов. В качестве послевкусия остались фотографии новогодних вечеринок, которые еще долго будут напоминать, с каким настроением мы встречали 2017 год.



Маrketing.by традиционно прошелся по праздничным фотоальбомам белорусских агентств в социальных сетях и сделал подборку ярких моментов и поздравлений.

Aida Pioneer



В этом году в Aida Pioneer решили просто хорошо отдохнуть и не придерживались какой-то определенной концепции корпоратива. Выбрав Cafe Netto, агентство тепло и уютно отпраздновало не только Новый год, но и свое первое место в рейтинге креативности. Ну и не забыли поздравить своих подписчиков с праздниками в социальных сетях.

Vondel

Vondel второй год подряд устраивает рождественское "пати" для своих клиентов, сотрудников и их детей под кодовым названием #VondelElka на крыше офиса. На одном из этажей агентства была организована детская зона с аниматорами и большим количеством лего, а взрослые гости отдыхали под Anatoly Taran's Trio, Shuma и Zagortsev.





























ARTOX

ARTOX провел старый год вечеринкой «ARTOX.Северное сияние». Вечеринка объединила объединила 4 страны и стала международной. 300 человек с горячими сердцами растопили самый северный лед, прокатились на Большой Медведице, добавили настоящего мерцания в образы на beauty-зоне Inglot, приняли участие в церемонии награждения "Сотрудник года", спели свои любимые песни, потанцевали и загадали желание под ледяной ёлкой.













getbob digital agency



Свои корпоративы getbob digital всегда празднует в определенной концепции. На этот раз был придуман формат Банка Историй. Сотрудники заполняли анкету о запоминающихся событиях, смешных, невероятных или новогодних, потом выбирали одну историю и прятали в банку. На мероприятии каждый человек вытягивал истории и зачитывал, а остальные пытались угадать, чье же это событие. Говорят, что было очень весело и душевно, кого-то раскрывали сразу.

А отмечали в баре «Банки-Бутылки».





















POCKET ROCKET поздравил всех своей фирменной гифкой, а Leo Burnett Крынь загрузил на сайт интерактивную открытку.





Фото в иллюстративных целях из социальных сетей агентств