Фото северного сияния Антона Мотолько использовало Национальное агентство по туризму для фирменного календаря

Национальное агентство по туризму Беларуси выпустило квартальный календарь на 2017 год с использованием фотографии северного сияния белорусского блогера и фотографа Антона Мотолько, сообщает DigitalTravel. Это тот самый снимок, который появился в сюжете телеканала БТ-1 без упоминания автора и без его согласия, что вызвало общественный резонанс и дискуссионный судебный прецедент. В Национальном агентстве по туризму не повторили ошибку сотрудников телевидения и заключили с Антоном Мотолько официальный договор.



«Пару месяцев назад мне позвонили, спросили можно ли использовать фото для календарей. Но не просто использовать, а именно купить. Я очень обрадовался, что государственное учреждение не просто взяло и использовало изображение, как это бывает в Беларуси, а сделало это правильно – по договоренности с автором. На самом деле был готов предоставить и бесплатно, но сам подход приятно удивил. Уже видел в печатном варианте – хорошо получилось», — рассказал Антон Мотолько.













Фото Национальное агентство по туризму с сайта

Фото Национальное агентство по туризму с сайта dt.by